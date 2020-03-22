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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россия ограничивает полеты в другие страны, из-за вируса могут разориться 3 млн российских предпринимателей, Минздрав поручил внести всех врачей в реестры — главные новости в обзоре РБК

Россия ограничила полеты во все страны мира

В воскресенье Росавиация опубликовала список стран и городов, в которые с полуночи 23 марта сохраняются регулярные рейсы из Москвы. В списке несколько десятков государств.

  • В частности, сохранятся рейсы в Турцию (только в Стамбул), США (Нью-Йорк), Таиланд (Бангкок), ОАЭ (Дубай), Италию (Рим), на Кипр (Ларнака), Сейшельские острова (Виктория), в Чехию (Прага), Швейцарию (Женева), Японию (Токио).
  • Регулярные авиаперелеты из других российских городов за рубеж ограничиваются, следует из сообщения.
  • Допускаются чартерные рейсы для вывоза иностранцев и возвращения россиян домой.

Власти исключили вариант с «жестким карантином» в России

Власти России в ближайшее время не будут вводить в стране «никакого жесткого карантина». «Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — говорится в сообщении оперативного штаба.

  • Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в правительстве о том, что в стране могут ужесточить карантинные меры на фоне ежедневного увеличения числа зараженных в России примерно на треть.
  • По словам собеседника агентства, анализируются такие меры, как карантин для заразившихся, изоляция людей, отмена массовых мероприятий и закрытие мест массового скопления людей.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице не закроют метро из-за вируса. По его словам, подземка буде работать в любой ситуации.

Россия отправит в Италию врачей и технику для борьбы с коронавирусом

Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России отправятся в Италию для помощи стране в борьбе с коронавирусом.

  • На них полетят восемь врачебно-сестринских бригад с медицинским оборудованием и специалисты Минобороны по вирусологии и эпидемиологии. На момент публикации вылетели четыре самолета.
  • Накануне президент России Владимир Путин пообещал итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помощь. В ответ итальянский премьер выразил благодарность за поддержку «в столь непростое время».
  • В Италии число жертв коронавируса превысило 4800 человек.

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

  • Как показал опрос ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут.
  • Факторами риска для бизнеса стали запреты на массовые мероприятия и возможные неустойки и штрафы. Также не до конца понятно и то, можно ли признать ситуацию с коронавирусом форс-мажорной ситуацией.
  • Пока признать пандемию форс-мажором получится не во всех случаях. Так, последствия коронавируса нельзя признать таким событие для освобождения от санкций за просрочку кредитов, подчеркивают в ТПП.
  • Запрет на массовые мероприятия не освобождает предпринимателей от платы за аренду.
  • Уйти от неустоек и штрафов не получится, если нарушитель договора не докажет, что именно эпидемия объективно стала причиной неисполнения контракта.

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав России поручил руководителям медучреждений зарегистрировать всех врачей и медсестер на портале госуслуг и на сайте министерства.

  • Врачи одной из медорганизаций рассказали РБК, что телеграмма от ведомства поступила 18 марта и предписания нужно было выполнить до 20 марта.
  • Гендиректор Европейского медицинского центра Андрей Яновский сообщил, что это необходимо для понимания, сколько в стране существует медработников.
  • Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов объяснил, что телеграмма отправлена для того, чтобы стимулировать медицинские организации подключиться к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Сейчас к системе подключены только 15 тыс. организаций, сказал он.
Автор: Александра Хрисанфова
Теги: главные новости
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