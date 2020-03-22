Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Россия ограничила полеты во все страны мира
В воскресенье Росавиация опубликовала список стран и городов, в которые с полуночи 23 марта сохраняются регулярные рейсы из Москвы. В списке несколько десятков государств.
- В частности, сохранятся рейсы в Турцию (только в Стамбул), США (Нью-Йорк), Таиланд (Бангкок), ОАЭ (Дубай), Италию (Рим), на Кипр (Ларнака), Сейшельские острова (Виктория), в Чехию (Прага), Швейцарию (Женева), Японию (Токио).
- Регулярные авиаперелеты из других российских городов за рубеж ограничиваются, следует из сообщения.
- Допускаются чартерные рейсы для вывоза иностранцев и возвращения россиян домой.
Власти исключили вариант с «жестким карантином» в России
Власти России в ближайшее время не будут вводить в стране «никакого жесткого карантина». «Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — говорится в сообщении оперативного штаба.