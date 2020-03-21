Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом

В наиболее пострадавшие районы страны будут направлены российские специалисты и медицинское оборудование. Отправлять их в Италию планируется самолетами ВКС

Рим, Италия (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Россия в ближайшее время намерена отправить в Италию специалистов и оборудование для борьбы со вспышкой коронавируса, жертвами которой в этой стране стали более 4800 человек, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

По словам Путина в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское и иное оборудование.

Глава государства отметил, что бригады российских специалистов будут направлены в наиболее пострадавшие районы Италии.

«Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил России», - сказал Путин.