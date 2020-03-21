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Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом

В наиболее пострадавшие районы страны будут направлены российские специалисты и медицинское оборудование. Отправлять их в Италию планируется самолетами ВКС
Рим, Италия (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Россия в ближайшее время намерена отправить в Италию специалистов и оборудование для борьбы со вспышкой коронавируса, жертвами которой в этой стране стали более 4800 человек, сообщает пресс-служба Кремля. Об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

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По словам Путина в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское и иное оборудование.

Глава государства отметил, что бригады российских специалистов будут направлены в наиболее пострадавшие районы Италии.

«Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил России», - сказал Путин.

В сообщении отмечается, что Конте выразил благодарность России за помощь и поддержку «в столь непростое время».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что решение об оказании помощи Италии было принято из гуманитарных соображений. «Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», - отметил он.

По данным итальянских властей только за последние сутки в стране умерли 792 человека, а общее число жертв достигло 4825. Это больше чем в любом другом государстве мира. Заразились 53578 человек. 6072 выздоровели (на 943 больше чем сутками ранее).

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Наиболее тяжелая ситуация складывается в регионе Ломбардия, где и началось распространение эпидемии по Италии. Там умерли 3095 человек, а общее число инфицированных составляет почти 50% от общего по стране. Как сообщает Corriere della Sera, в некоторых районах Ломбардии распространение инфекции замедлилось, однако власти опасаются массового заражения в крупнейшем городе региона, Милане.

Более 100 умерших и в некоторых других регионах северной Италии: Пьемонте, Лигурии, Венето, Эмилии Романье. Для сравнения в регионах южной Италии, а также на Сардинии число погибших и заболевших относительно невелико.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Италия, коронавирус
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