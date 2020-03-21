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Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер. На регистрацию и актуализацию информации больницам и поликлиникам дали два дня
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК). Телеграмма отправлена 18 марта со сроком исполнения 20 марта. О появлении телеграммы рассказали РБК врачи одного из медучреждений, получивших предписание.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — сообщил РБК генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с  РБК, что они получили поручение от минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках. По ее словам, сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» выполнили это поручение. 

Ранее на появление указания Минздрава обратило внимание профильное издание Vademecum.

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Пугачев был назначен заместителем министра 20 февраля, он курирует цифровизацию медицины.

Постановление о создании Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) было подписано в мае 2018 года на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно нему ЕГИСЗ включает в себя регистр медицинских работников, реестр медицинских организаций, электронную медицинскую карт, электронную регистратуру др.

В 2017 году министр здравоохранения Вероника Скворцова, поясняя принцип работы системы, говорила, что она позволит избавить врача от бумажной работы, создавать личные кабинеты пациентам, использовать электронный документооборот. Тогда же ожидалось, что расходы на систему до 219 года составят 1,45 млрд руб.

Госкорпорация «Ростех» была назначена единственным исполнителем госзаказов на выполнение работ по информационной системе в сфере здравоохранения с 2014. Распоряжением правительства это назначение госкорпорации было продлено вплоть до 31 декабря 2020 года

Авторы: Егор Губернаторов, Юлия Старостина, Анна Левинская
Теги: Минздрав, медицинские работники, коронавирус, врачи, госуслуги
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