Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер. На регистрацию и актуализацию информации больницам и поликлиникам дали два дня

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК). Телеграмма отправлена 18 марта со сроком исполнения 20 марта. О появлении телеграммы рассказали РБК врачи одного из медучреждений, получивших предписание.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — сообщил РБК генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

Генеральный директор сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор Рядом» Мария Коломенцева подтвердила в разговоре с РБК, что они получили поручение от минздрава зарегистрировать или актуализировать информацию об организации в федеральном реестре медицинских организаций, а также актуализировать сведения обо всех медицинских работниках. По ее словам, сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» выполнили это поручение.

Ранее на появление указания Минздрава обратило внимание профильное издание Vademecum.