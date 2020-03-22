ВКС создали авиагруппировку для помощи Италии из-за коронавируса

Фото: МИД РФ / Global Look Press

Российские воздушно-космические силы (ВКС) сформировали необходимую авиационную группировку для доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Уточняется, что авиагруппировку создали на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области. В нее вошли девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые были за ночь переброшены на аэродром из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

К отправлению в Италию готовы восемь врачебно-сестринских бригад с необходимым медицинским оборудованием, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в Италию вылетит группа из 100 человек, в состав которой вошли специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, сообщили в ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили о планах доставить в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом. Отмечалось, что в страну направят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, медицинское оборудование, а также автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции.