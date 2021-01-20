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Россияне против ковид-паспортов, ₽1 трлн на 5G. Главные новости РБК

Сколько российских регионов закончили год с дефицитом бюджета; во сколько России обойдется строительство сетей 5G; что россияне думают про ковид-паспорта, Трамп попрощался с американцами — в обзоре главных новостей на РБК
Дефицит бюджетов у 70% российских регионов

Дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб. Это составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, следует из данных Федерального казначейства, полученных РБК.

  • Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).
  • Больше всего пострадали регионы с высокой долей ТЭКа и автомобилестроения, и крупные города, где услуги играют первостепенную роль. В регионах также серьезно упали доходы от налогов на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество. Этот спад стал одной из главных причин отказа от повторного карантина во вторую волну COVID, считают опрошенные РБК эксперты.
  • Чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, регионам пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги. В Минфине РБК сообщили, что говорить об исполнении региональных бюджетов за прошлый год пока рано, так как они сдают отчеты в Федеральное казначейство до 20 января.

Как в 2021 году долги будут влиять на экономику республик и областей с дефицитом бюджета, а также о том, какие регионы завершили год с профицитом, читайте в материале на РБК.

Сколько будет стоить развитие 5G в России

Инвестиции на развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн руб., подсчитали эксперты в Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

  • Прогноз ограничен тем, какая информация сейчас есть о развитии сетей 5G: до сих пор не решено, на каких радиочастотах будут развиваться новые сети, и будет ли действовать обязательство использовать только российское оборудование для их строительства.
  • Например, при реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше из-за большей требуемой плотности строительства и большего расхода электроэнергии, а также из-за более дорогого оборудования, подсчитали в АКРА.
  • Активное внедрение 5G в России, по оценке экспертов АКРА, начнется с 2024 года, как и предусмотрено с «дорожной картой» развития сетей нового поколения. Однако сроки внедрения 5G могут сдвинуться, если потребители не будут заинтересованы в их развитии.
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О конфликте интересов сотовых операторов, на плечи которых лягут эти затраты, с Минцифры и Госкомиссией по радиочастотам, и о том, как он будет влиять на конечную величину затрат, читайте в материале на РБК.

Трамп попрощался с американцами

В США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцами в качестве президента страны, а также подписал несколько указов перед уходом с поста.

  • В прощальном выступлении Трамп заявил, что особо гордится тем, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». Кроме того, по его словам, он «сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше».
  • Говоря о своем своем преемнике, Трамп заявил, что будет молиться за новую администрацию США. «Я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп.
  • Перед завершением президентского срока Трамп также распорядился рассекретить информацию о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемых связей с Россией. Часть информации из документов будет изъята ради сохранения гостайны. Еще один документ — указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры мультипликатора Уолта Дисней, исполнителей Фрэнка Синатры и Уитни Хьюстон, председателя совета директоров Apple Стива Джобса и других «выдающихся американских деятелей».
  • 20 января около 20.00 мск в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джозефа Байдена. Дональд Трамп на нее уже не придет: вместе с супругой Меланией Трамп он уедет из Вашингтона за несколько часов до инаугурации и направится во Флориду. А вот РБК будет следить за этим событием, присоединяйтесь к нам!

Патрули и перекрытие дорог: Вашингтон приготовился к инаугурации Байдена
Фотогалерея 

Что россияне думают про ковид-паспорта

Против введения ковид-паспортов — специальных документов для тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им — высказались 59% россиян, опрошенных порталом SuperJob. За внедрение таких документов высказались лишь 12% респондентов. Почти треть опрошенных — 29% — пока не определились с отношением к этой идее.

  • Число противников ковид-паспортов прямо пропорционально уровню дохода респондентов: при заработке менее ₽30 тыс. в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.
  • Свое негативное отношение к идее выдавать такие документы респонденты связывают с тем, что данные о наличии антител в крови относятся к врачебной тайне, а само решение выдавать ковид-паспорт — дискриминационное. Среди тех, кто поддержал идею, много респондентов, которым приходится регулярно сдавать анализы на коронавирус.
  • Инициативу выдавать свидетельства о наличии антител к коронавирусу в крови выдвинули главы двух российских регионов — Сахалинской области и Башкирии. Обсуждают идею ковид-паспортов и в Европе, однако широкой поддержки там она пока не получила.

Автор
Наталья Демченко
5G Дональд Трамп США инаугурация пандемия коронавирус регионы главные новости
Материалы по теме
Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн
Технологии и медиа
Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов
Экономика
Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом
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