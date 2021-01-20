Россияне против ковид-паспортов, ₽1 трлн на 5G. Главные новости РБК

Сколько российских регионов закончили год с дефицитом бюджета; во сколько России обойдется строительство сетей 5G; что россияне думают про ковид-паспорта, Трамп попрощался с американцами — в обзоре главных новостей на РБК

Дефицит бюджетов у 70% российских регионов

Дефицит бюджетов российских регионов по итогам пандемийного 2020 года достиг 762,2 млрд руб. Это составляет 5% от совокупного объема их бюджетных доходов, следует из данных Федерального казначейства, полученных РБК.

Большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом бюджета, уточняется в данных Казначейства. Самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона — в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Республике Башкортостан (-14%) и Архангельской области (-14%).

Больше всего пострадали регионы с высокой долей ТЭКа и автомобилестроения, и крупные города, где услуги играют первостепенную роль. В регионах также серьезно упали доходы от налогов на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество. Этот спад стал одной из главных причин отказа от повторного карантина во вторую волну COVID, считают опрошенные РБК эксперты.

Чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, регионам пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги. В Минфине РБК сообщили, что говорить об исполнении региональных бюджетов за прошлый год пока рано, так как они сдают отчеты в Федеральное казначейство до 20 января.