Россияне против ковид-паспортов, ₽1 трлн на 5G. Главные новости РБК

Сколько будет стоить развитие 5G в России
Инвестиции на развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн руб., подсчитали эксперты в Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
- Прогноз ограничен тем, какая информация сейчас есть о развитии сетей 5G: до сих пор не решено, на каких радиочастотах будут развиваться новые сети, и будет ли действовать обязательство использовать только российское оборудование для их строительства.
- Например, при реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше из-за большей требуемой плотности строительства и большего расхода электроэнергии, а также из-за более дорогого оборудования, подсчитали в АКРА.
- Активное внедрение 5G в России, по оценке экспертов АКРА, начнется с 2024 года, как и предусмотрено с «дорожной картой» развития сетей нового поколения. Однако сроки внедрения 5G могут сдвинуться, если потребители не будут заинтересованы в их развитии.
О конфликте интересов сотовых операторов, на плечи которых лягут эти затраты, с Минцифры и Госкомиссией по радиочастотам, и о том, как он будет влиять на конечную величину затрат, читайте в материале на РБК.
Трамп попрощался с американцами
В США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцами в качестве президента страны, а также подписал несколько указов перед уходом с поста.
- В прощальном выступлении Трамп заявил, что особо гордится тем, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». Кроме того, по его словам, он «сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше».
- Говоря о своем своем преемнике, Трамп заявил, что будет молиться за новую администрацию США. «Я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп.
- Перед завершением президентского срока Трамп также распорядился рассекретить информацию о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемых связей с Россией. Часть информации из документов будет изъята ради сохранения гостайны. Еще один документ — указ о создании «Сада национальных героев», где будут размещены скульптуры мультипликатора Уолта Дисней, исполнителей Фрэнка Синатры и Уитни Хьюстон, председателя совета директоров Apple Стива Джобса и других «выдающихся американских деятелей».
- 20 января около 20.00 мск в Вашингтоне состоится инаугурация нового президента США Джозефа Байдена. Дональд Трамп на нее уже не придет: вместе с супругой Меланией Трамп он уедет из Вашингтона за несколько часов до инаугурации и направится во Флориду. А вот РБК будет следить за этим событием, присоединяйтесь к нам!
Что россияне думают про ковид-паспорта
Против введения ковид-паспортов — специальных документов для тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им — высказались 59% россиян, опрошенных порталом SuperJob. За внедрение таких документов высказались лишь 12% респондентов. Почти треть опрошенных — 29% — пока не определились с отношением к этой идее.
- Число противников ковид-паспортов прямо пропорционально уровню дохода респондентов: при заработке менее ₽30 тыс. в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.
- Свое негативное отношение к идее выдавать такие документы респонденты связывают с тем, что данные о наличии антител в крови относятся к врачебной тайне, а само решение выдавать ковид-паспорт — дискриминационное. Среди тех, кто поддержал идею, много респондентов, которым приходится регулярно сдавать анализы на коронавирус.
- Инициативу выдавать свидетельства о наличии антител к коронавирусу в крови выдвинули главы двух российских регионов — Сахалинской области и Башкирии. Обсуждают идею ковид-паспортов и в Европе, однако широкой поддержки там она пока не получила.