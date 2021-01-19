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Трамп в последнем обращении назвал причину гордиться собой

По словам Трампа, он особо гордится тем, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». Кроме того, по мнению республиканца, он «сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится. Выступление главы государства опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — заявил Трамп.

По его словам, политическое движение, которое он зародил, «еще только начинается». «Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации <...>, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается», — сказал президент.

Подводя итоги четырем годам пребывания у власти, Трамп заявил, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». «Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны», — сказал американский лидер.

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Помимо этого, по мнению республиканца, он «сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше».

Трамп также добавил, что восстановил лидерство США на мировой арене. «Я вступал в тяжелые бои, <...> и делал самые сложные выборы, потому что это то, для чего вы избрали меня. Наша повестка была не о том, чтобы быть правыми или левыми, республиканцами или демократами, а о благе страны, всей страны. Мы восстановили силу Америки дома и американское лидерство за рубежом», — заявил он.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Трамп проиграл, получив 232 голоса выборщиков против 302 у его соперника демократа Джо Байдена. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января.

У американских чиновников и служб безопасности есть опасения относительно проведения инаугурации Байдена. В частности, бойцам Нацгвардии сообщили об угрозе взрывов на Капитолийском холме, передает Politico. Сенаторов, в свою очередь, предупредили об угрозе штурма Капитолия 4 тыс. вооруженных «патриотов», сообщил член палаты представителей Конор Лэмб.

Такие опасения возникли после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли 6 января. Тогда сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и штурмовали Капитолий, сорвав заседание конгресса, который должен был утвердить результаты президентских выборов. В ходе столкновений демонстрантов и полиции погибли пять человек.

Байден заявил, что нападение было спланированным, и обвинил Трампа в подстрекательстве. Действующий президент опроверг свою причастность к протестам и пообещал мирно передать власть. До этого он неоднократно заявлял, что выборы прошли незаконно, и отказывался признать поражение.

Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп прощальная речь выборы президента США
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