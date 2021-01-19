Трамп в последнем обращении назвал причину гордиться собой

По словам Трампа, он особо гордится тем, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». Кроме того, по мнению республиканца, он «сплотил мир для противостояния Китаю, как никогда раньше»

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится. Выступление главы государства опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — заявил Трамп.

По его словам, политическое движение, которое он зародил, «еще только начинается». «Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации <...>, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается», — сказал президент.

Подводя итоги четырем годам пребывания у власти, Трамп заявил, что он — первый президент США за последние десятилетия, «который не развязал новых войн». «Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны», — сказал американский лидер.