Трамп помолился за успех администрации Байдена

Президент США Дональд Трамп молится за успехи новой администрации под руководством избранного главы государства Джо Байдена. Об этом он заявил в своей прощальной речи, видеообращение размещено на YouTube-канале Белого дома.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Трамп отказывался признавать результаты голосования. Он неоднократно заявлял, что в ходе выборов было допущено множество нарушений.

Команда Трампа пыталась оспорить в суде результаты голосования в ключевых штатах. В некоторых из них пересчитали бюллетени, однако это не повлияло на итоги выборов.