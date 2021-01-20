Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом

Трамп накануне окончания своего президентского срока поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемого «вмешательства» России в выборы

Дональд Трамп (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Действующий президент США Дональд Трамп накануне истечения своих полномочий распорядился рассекретить информацию о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемых связей с Россией. Об этом говорится в меморандуме главы государства, который опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Я решил, что эти материалы должны быть рассекречены в максимально возможной степени», — заявил Трамп.

По его словам, ФБР выступило против «любого дальнейшего рассекречивания материалов в папке», а также указало на некоторые фрагменты, которые, по его мнению «наиболее важно не разглашать» из соображений охраны государственной тайны. Трамп согласился изъять часть информации, однако распорядился рассекретить сами документы.

Речь идет о расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). О том, что ФБР провело эту спецоперацию летом 2016 года, газета The New York Times сообщила в мае 2018 года. По данным издания, ее целью стала проверка членов предвыборного штаба Трампа — Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. В ходе операции ФБР внедрило в окружение республиканца своего информатора, который должен был выяснить, сотрудничает ли штаб Трампа с Россией.