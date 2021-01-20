Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 06:03 Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов» Общество, 06:00 Ученые сообщили о распространении нового штамма коронавируса в Калифорнии Общество, 05:51 Блинкен сообщил о планах Байдена насчет «Северного потока-2» Политика, 05:18 Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом Политика, 04:59 Как пандемия подстегнула развитие телемедицины в России и мире РБК Стиль и СберЗдоровье, 04:59 На МКАД произошла авария с двумя грузовиками Общество, 04:36 Посольство России потребовало от США устранить неполадки со связью Общество, 04:20 Кандидат на пост главы Минфина США заявила о планах пересмотреть санкции Политика, 03:58 Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ Политика, 03:55 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление Киеву оружия Политика, 03:12 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию основным вызовом для США Политика, 03:06 В Сирии умер глава правящей династии Османской империи Общество, 02:39
Выборы президента США ,  
0 

Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом

Трамп накануне окончания своего президентского срока поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемого «вмешательства» России в выборы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Действующий президент США Дональд Трамп накануне истечения своих полномочий распорядился рассекретить информацию о слежке ФБР за его штабом в 2016 году из-за предполагаемых связей с Россией. Об этом говорится в меморандуме главы государства, который опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Я решил, что эти материалы должны быть рассекречены в максимально возможной степени», — заявил Трамп.

По его словам, ФБР выступило против «любого дальнейшего рассекречивания материалов в папке», а также указало на некоторые фрагменты, которые, по его мнению «наиболее важно не разглашать» из соображений охраны государственной тайны. Трамп согласился изъять часть информации, однако распорядился рассекретить сами документы.

Речь идет о расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»). О том, что ФБР провело эту спецоперацию летом 2016 года, газета The New York Times сообщила в мае 2018 года. По данным издания, ее целью стала проверка членов предвыборного штаба Трампа — Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. В ходе операции ФБР внедрило в окружение республиканца своего информатора, который должен был выяснить, сотрудничает ли штаб Трампа с Россией.

Трамп допустил причастность ФБР и Минюста США к вмешательству в выборы
Политика
Дональд Трамп

Это расследование ФБР начало после того, как получило информацию о том, что российский посредник якобы предложил Пападопулосу информацию, которая может навредить сопернице Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

В апреле 2019 года Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы. В нем утверждается, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году, чтобы помочь избранию Трампа и обострить общественные противоречия в США. В то же время Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа и российских властей.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Трамп назвал расследование «американским позором» и «охотой на ведьм». Москва обвинения о вмешательстве в выборы США неоднократно опровергала.

Автор
Виктория Полякова
Дональд Трамп ФБР вмешательство России в выборы
Материалы по теме
Reuters узнал о планах Трампа рассекретить документы о «помощи» России
Политика
Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США
Политика
Байден обещал призвать Россию к ответу за «вмешательство» в выборы США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter