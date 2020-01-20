Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
Президент России внес в нижнюю палату парламента законопроект об изменении Конституции. В пояснительной записке на сайте парламента говорится,
что документ подготовлен на основе предложений рабочей группы. Сама рабочая группа провела всего два заседания и отмечала, что предложения президента уже сейчас находятся в высокой степени готовности.
- Согласно предложенным поправкам, статус Госсовета, ныне считающегося лишь совещательным органом при президенте, должен быть определен отдельным федеральным законом. Глава государства получит право формировать этот орган.
- Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
- Кроме того, поправки предусматривают ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд). Избираться на эту должность смогут лишь те, кто постоянно проживал в России минимум 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
- Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров.
- Кроме того, в Конституцию предложено внести норму, устанавливающую минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.
- Путин выступил с предложениями о поправках в Конституцию на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. В рабочую группу для разработки поправок помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения. Свои предложения рабочая группа будет вносить в парламент параллельно с обсуждением основного законопроекта.
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в одной из воскресений апреля. Наиболее вероятная дата — 12 апреля. Второй вариант — 26 апреля. Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента.