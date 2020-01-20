Что случилось за день. Главные новости РБК

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Поправки Путина об изменении Конституции поступили в Госдуму, стала известна предварительная дата голосования по поправкам к Основному закону, в России появится новый генпрокурор; главные новости — в обзоре РБК

Юрий Чайка (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Президент России внес в нижнюю палату парламента законопроект об изменении Конституции. В пояснительной записке на сайте парламента говорится,

что документ подготовлен на основе предложений рабочей группы. Сама рабочая группа провела всего два заседания и отмечала, что предложения президента уже сейчас находятся в высокой степени готовности.

Согласно предложенным поправкам, статус Госсовета, ныне считающегося лишь совещательным органом при президенте, должен быть определен отдельным федеральным законом. Глава государства получит право формировать этот орган.

Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Кроме того, поправки предусматривают ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд). Избираться на эту должность смогут лишь те, кто постоянно проживал в России минимум 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.

Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров.

Кроме того, в Конституцию предложено внести норму, устанавливающую минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Путин выступил с предложениями о поправках в Конституцию на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. В рабочую группу для разработки поправок помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения. Свои предложения рабочая группа будет вносить в парламент параллельно с обсуждением основного законопроекта.

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в одной из воскресений апреля. Наиболее вероятная дата — 12 апреля. Второй вариант — 26 апреля. Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента.