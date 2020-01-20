Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 12:29
В Пензе умерла актриса Марина Рузавина Общество, 20:05 В Госдуме назвали сроки рассмотрения поправок в Конституцию во II чтении Политика, 20:02 Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату Общество, 19:55 В Совфеде назвали возможные сроки голосования по поправкам в Конституцию Политика, 19:45 С активов «Газпрома» в Европе по просьбе «Нафтогаза» сняли арест Бизнес, 19:43 Семьям погибших в мини-отеле в Перми выплатят 500 тыс. руб. Общество, 19:27 В поправках в Конституцию разрешат отставку премьера отдельно от кабмина Политика, 19:25 Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо» Финансы, 19:18 Двадцать гонок без медалей. Что происходит в российском биатлоне Спорт, 19:16 Бывшего футболиста сборной Турции осудили по делу о попытке госпереворота Спорт, 19:10 Власти Болгарии показали видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей Общество, 19:06 Козак не поедет на форум в Давос Экономика, 18:57 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:53 Умер председатель верхней палаты парламента Чехии Ярослав Кубера Политика, 18:50
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Поправки Путина об изменении Конституции поступили в Госдуму, стала известна предварительная дата голосования по поправкам к Основному закону, в России появится новый генпрокурор; главные новости — в обзоре РБК
Юрий Чайка (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Президент России внес в нижнюю палату парламента законопроект об изменении Конституции. В пояснительной записке на сайте парламента говорится,
что документ подготовлен на основе предложений рабочей группы. Сама рабочая группа провела всего два заседания и отмечала, что предложения президента уже сейчас находятся в высокой степени готовности.

  • Согласно предложенным поправкам, статус Госсовета, ныне считающегося лишь совещательным органом при президенте, должен быть определен отдельным федеральным законом. Глава государства получит право формировать этот орган.
  • Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».
  • Кроме того, поправки предусматривают ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд). Избираться на эту должность смогут лишь те, кто постоянно проживал в России минимум 25 лет и никогда не имел иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
  • Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров.
  • Кроме того, в Конституцию предложено внести норму, устанавливающую минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, а также гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.
  • Путин выступил с предложениями о поправках в Конституцию на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. В рабочую группу для разработки поправок помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения. Свои предложения рабочая группа будет вносить в парламент параллельно с обсуждением основного законопроекта.

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в одной из воскресений апреля. Наиболее вероятная дата — 12 апреля. Второй вариант — 26 апреля. Об этом РБК рассказали источники, близкие к администрации президента.

  • Ожидается, что всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления их в силу.
  • В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете. В Кремле рассчитывают на высокую явку — выше 50%. Это будет говорить о доверии инициативам главы государства. Однако, если явка будет низкой, это не скажется на легитимности голосования. Поправки примет парламент, и по закону этого будет достаточно.
  • 12 апреля отмечается День космонавтики. Примечательно, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)».

Путин предложил заместителя Бастрыкина на пост генпрокурора

Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить от должности генпрокурора Юрию Чайку и назначить на его место замглавы СКР Игоря Краснова, известного расследованиями громких дел. Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит этот вопрос 22 января.

  • Чайка был генпрокурором с 23 июня 2006 года. Он несколько раз переназначался на эту должность, очередной срок истекает в 2021 году. В понедельник, 20 января, он подал в отставку «в связи с переходом на другую работу».
  • Краснов занимал должность зампредседателя СКР с мая 2016 года, до этого он был старшим следователем по особо важным делам. Он считается одним из офицеров, наиболее близких к председателю СКР Александру Бастрыкину.
  • Краснов руководил следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова в 2015 году, расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году и убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершенные националистической группировкой БОРН.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter