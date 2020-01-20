Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.
Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12 апреля отмечается День космонавтики. Примечательно, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)». В статье 6 прописывалась роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций.
В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказывают два собеседника. Все понимают, что явка должна быть высокой — выше 50%, говорит еще один близкий к администрации президента источник. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), рассуждают два других собеседника. Речь идет о поддержке инициатив главы государства, о доверии ему, и результаты должны быть убедительными, подчеркивает один из них.
Заданий по явке нет, поскольку это не референдум, утверждает источник в Кремле. «Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает — кто хотел, тот пришел», — подчеркивает он. Поправки примет парламент, и по закону этого будет достаточно, добавляет собеседник РБК.
Инициативы главы государства по поправкам в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в воскресенье в специальном заявлении представители группы. «Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с государственно-правовым управлением усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — заявили сопредседатели.
По их словам, рабочая группа внесет собственный пакет предложений в Госдуму. Также ей предстоит «выработать, а затем юридически оформить механизм общероссийского голосования».
По словам собеседника, знакомого с ходом подготовки процедуры, текст поправок в Основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее сорока строк. Ранее Путин заявлял, что поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.
Какие изменения в Конституцию предложил Путин
- Закрепить роль и статус Госсовета.
- Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.
- Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.
- Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.
- Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.
- Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.
- Наделить Совфед полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.
- Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.