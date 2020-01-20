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Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле предварительно запланировали дату проведения всероссийского голосования. Оно пройдет после принятия поправок Думой и Совфедом. В преддверии голосования будет развернута информационная кампания на телевидении и в интернете
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.

Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

В указе Бориса Ельцина о проведении 12 декабря 1993 года всенародного голосования по проекту Конституции говорилось, что она вступает в силу с момента опубликования результатов волеизъявления граждан в случае принятия ее всенародным голосованием.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию будет приниматься по результатам голосования граждан.

В настоящий момент пока не определены процедурные сроки принятия решений, от которых и будет зависеть дата всероссийского голосования, пояснил один из собеседников.

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Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12 апреля отмечается День космонавтики. Примечательно, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)». В статье 6 прописывалась роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, рассказывают два собеседника. Все понимают, что явка должна быть высокой — выше 50%, говорит еще один близкий к администрации президента источник. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), рассуждают два других собеседника. Речь идет о поддержке инициатив главы государства, о доверии ему, и результаты должны быть убедительными, подчеркивает один из них.

Заданий по явке нет, поскольку это не референдум, утверждает источник в Кремле. «Даже если придут 20%, легитимность от этого не пострадает — кто хотел, тот пришел», — подчеркивает он. Поправки примет парламент, и по закону этого будет достаточно, добавляет собеседник РБК.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию
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Инициативы главы государства по поправкам в Конституцию были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в воскресенье в специальном заявлении представители группы. «Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с государственно-правовым управлением усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — заявили сопредседатели.

По их словам, рабочая группа внесет собственный пакет предложений в Госдуму. Также ей предстоит «выработать, а затем юридически оформить механизм общероссийского голосования».

По словам собеседника, знакомого с ходом подготовки процедуры, текст поправок в Основной закон, вынесенных на голосование, может составить не менее сорока строк. Ранее Путин заявлял, что поправки будут вынесены на голосование одним пакетом.

Какие изменения в Конституцию предложил Путин

  • Закрепить роль и статус Госсовета.
  • Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.
  • Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.
  • Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.
  • Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд. 
  • Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.
  • Наделить Совфед полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.
  • Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Авторы: Наталья Галимова, Ирина Парфентьева
Теги: Конституция, голосование
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