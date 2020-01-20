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Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете

Президент России внес в Госдуму пакет поправок к Конституции страны. Согласно одной из них, за главой государства закрепляется право формировать Государственный совет
Заседание Государственного совета РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прописанный в Конституции список полномочий президента России планируется дополнить, глава государства получит право формировать Государственный совет. Об этом говорится в проекте закона о поправке к Конституции России, внесенном в понедельник Владимиром Путиным в Госдуму.

В соответствии с документом ст. 83 Конституции предлагается дополнить пунктом «ж1», посвященным формированию Госсовета. Раздел посвящен полномочиям президента России.

Согласно поправке, Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

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При этом статус Госсовета, ныне считающегося лишь совещательным органом при президенте, должен быть определен отдельным федеральным законом.

Выступая 15 января с посланием Федеральному собранию, Путин заявил о необходимости «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне» за счет повышения статуса Госсовета.

«Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — пояснял президент.

На следующий день Путин пояснил, что не имел в виду превращения Госсовета в аналог Совета Федерации. «У нас есть верхняя палата Федерального собрания — всегда было так, так есть и сегодня — она является палатой регионов. И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать: нельзя создать вторую палату регионов», — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы.

В понедельник, 20 января, стало известно, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила принять отдельный федеральный закон о Госсовете, чтобы эффективно встроить его в систему государственных органов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Конституция
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