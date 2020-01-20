Путин предложил Госдуме добавить в Конституцию норму о Госсовете

Президент России внес в Госдуму пакет поправок к Конституции страны. Согласно одной из них, за главой государства закрепляется право формировать Государственный совет

Заседание Государственного совета РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прописанный в Конституции список полномочий президента России планируется дополнить, глава государства получит право формировать Государственный совет. Об этом говорится в проекте закона о поправке к Конституции России, внесенном в понедельник Владимиром Путиным в Госдуму.

В соответствии с документом ст. 83 Конституции предлагается дополнить пунктом «ж1», посвященным формированию Госсовета. Раздел посвящен полномочиям президента России.

Согласно поправке, Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

При этом статус Госсовета, ныне считающегося лишь совещательным органом при президенте, должен быть определен отдельным федеральным законом.