Совфед назвал дату рассмотрения кандидатуры нового генпрокурора

В случае одобрения кандидатуры замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора двумя профильными комитетами верхней палаты Совета Федерации вопрос о назначении вынесут на ближайшее заседание верхней палаты, которое состоится 22 января. Об этом говорится в комментарии спикера Совфеда Валентины Матвиенко, который РБК передала пресс-служба верхней палаты.

В сообщении уточняется, что Совфед получил предложение президента Владимира Путина о назначении генпрокурором Краснова. В комментарии сообщается, что Матвиенко поручила рассмотреть представленную кандидатуру комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности. Заседание комитетов должно состояться 21 января.

Ранее 20 января Путин предложил Совфеду назначить генпрокурором Краснова. Сейчас он занимает должность заместителя главы Следственного комитета. Вместе с этим президент предложил освободить от должности нынешнего генпрокурора Юрия Чайку.

Согласно ст. 83 Конституции, президент представляет Совфеду кандидатуру генпрокурора. Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности верхняя палата парламента.

Краснов занимал пост зампредседателя СКР с мая 2016 года, а перед этим пять лет был старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В 2015 году он возглавил следственную группу по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Однако через несколько месяцев дело передали другому офицеру в связи с предстоящим повышением Краснова.