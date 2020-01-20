Путин предложил заместителя Бастрыкина на пост генпрокурора

Игорь Краснов (Фото: СК РФ)

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить генеральным прокурором Игоря Краснова, занимающего ныне пост заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает «РИА Новости».

Нынешнего генпрокурора Юрия Чайку президент предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу».

В соответствии с ст. 83 Конституции России, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора и предложения об освобождении того от должности. Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности Совфед.

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