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Что случилось за день. Главные новости РБК

Белоруссии военная помощь не нужна, силовики разогнали протестующих у завода в Минске, зачем корабли ВМФ России сопровождали суда для строительства «Северного потока-2», шпионский скандал в Осло. Главные новости — в обзоре РБК

Россия не увидела необходимости военной помощи Белоруссии

В Кремле заявили, что в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи, а гипотетические рассуждения на этот счет назвали неприемлемыми.

  • По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну — участницу договора совершено нападение извне. «Но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — сказал Песков. «Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — добавил пресс-секретарь президента.
  • На заседании Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейками сообщения о появлении в стране колонн военной техники из России.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

  • Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили за введение санкций против Белоруссии и отказались принимать итоги состоявшихся там 9 августа президентских выборов. «ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС. Мишель призвал белорусскую оппозицию и власти начать диалог и выразил надежду, что иностранные державы не будут вмешиваться в ситуацию внутри республики. Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала пакет помощи гражданскому обществу Белоруссии.
     

Силовики впервые разогнали протестующих у заводов в Белоруссии

Собравшихся у проходной Минского тракторного завода разогнал ОМОН, протестующие призывали сотрудников предприятия объявить забастовку. Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в стране.

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  • Сегодня утром, как сообщил Tut.by, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разогнали участников акции протеста — работников предприятия, пришедших поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов. В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили о задержании двух протестующих. «Предприятие работает. Тракторы собираются, продукция отгружается. Небольшая часть сотрудников написали заявления [на отпуск] за свой счет», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.
  • Белорусская оппозиция избрала президиум координационного совета по трансферу власти в стране. В него вошли: Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат, писательница; Лилия Власова, юрист; Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода; Максим Знак, адвокат; Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской; Мария Колесникова, соратница Тихановской; Павел Латушко, экс-министр культуры страны, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше.

  • Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в стране. «В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины», — сказал он. Кроме того, в поручениях к МВД глава государства указал, что необходимо «защитить» сотрудников различных предприятий и компаний «от шельмования и угроз улицы». Госпогранкомитету президент поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру страны, чтобы не допустить в страну иностранных «боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков». Лукашенко дал поручения также Минобороны, Комитету госбезопасности, МИДу и правительству.


Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

Замглавы Совбеза России Михаил Попов сообщил, что сопровождение трубоукладочного судна и двух судов снабжения кораблями Военно-морского флота было необходимо из-за возможных провокаций со стороны других государств.

  • Попов рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.
  • Из-за угроз санкций США швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта. В связи с этим Россия была вынуждена подключить к строительству трубоукладчик «Академик Черский», который в феврале вышел из порта Находки и к началу мая добрался до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока-2».
  • О том, что российские боевые корабли сопровождали трубоукладчик «Академик Черский», в марте сообщал портал Baltnews. В частности, речь шла о сторожевом корабле Балтийского флота «Ярослав Мудрый». «Военные корабли следуют по маршруту «Академика Черского», чтобы обеспечить ему безопасный проход в Красное море и Суэцком канале. Для прохода через Аденский залив необходима охрана, потому что воды кишат сомалийскими пиратскими кораблями», — писал портал.
     

Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

Два дня назад власти Норвегии сообщили о задержании шпиона, который работал на Россию. После этого Осло объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну. Москва выразила протест.

  • В МИД Норвегии не уточнили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде.
  • Норвежские власти сообщили о задержании во время встречи в ресторане с предполагаемым сотрудником российских спецслужб шпиона, который работал на Россию, 17 августа. Он работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности. Вчера мужчина в ходе судебного заседания признался в получении денег за переданную информацию.
  • Россия заявила протест МИД Норвегии в связи с задержанием заместителя российского торгового представителя. «Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — говорится в сообщении. Также в сообщении сказано, что «свои выводы в России, конечно, сделают».
Автор: Сергей Саркисян
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