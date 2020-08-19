Что случилось за день. Главные новости РБК

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Россия не увидела необходимости военной помощи Белоруссии

В Кремле заявили, что в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи, а гипотетические рассуждения на этот счет назвали неприемлемыми.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), относятся к случаям, когда на страну — участницу договора совершено нападение извне. «Но сейчас нет такой потребности. Собственно, белорусское руководство говорит об этом», — сказал Песков. «Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», — добавил пресс-секретарь президента.

На заседании Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейками сообщения о появлении в стране колонн военной техники из России.