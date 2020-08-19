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СМИ сообщили о разгоне ОМОНом протестующих у Минского тракторного завода

Собравшихся у проходной Минского тракторного завода разогнал ОМОН, они призывали сотрудников предприятия объявить забастовку
Фото: tut.by
Фото: tut.by

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by.

У проходной собрались в сотрудники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет — их пропуска оказались заблокированы, отмечает издание.

О том, что к заводу прибыл ОМОН пишет также белорусское «Радио Свобода».

В пресс-службе МВД Белоруссии заявили «РИА Новости», что возле МТЗ были задержания, не уточнив число задержанных.

«Предприятие работает. Тракторы собираются, продукция отгружается. Небольшая часть сотрудников написали заявления [на отпуск] за свой счет», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Белорусская оппозиция призывала объявить общенациональную забастовку еще 11 августа. Активисты регулярно проводят акции у проходных заводов и предприятий с призывами начать забастовку, однако в большинстве случаев им следует отдельные группы рабочих. Власти регулярно опровергают информацию об остановке производства на крупных предприятиях страны. Чаще всего на предприятиях проходят митинги солидарности и другие акции протеста, рабочие выдвигают свои требования администрации предприятий.

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Накануне Минтруд Белоруссии заявил, что политически мотивированные забастовки рабочих противоречат законодательству республики, стачки разрешены только для решения трудовых вопросов. «Забастовка — это спор между нанимателем и трудовым коллективом. Если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить», — заявил глава Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов.

Неоднократно поступали сообщения об остановке добычи на «Беларуськалии», экспорт продукции которого является одним из главных источников валюты. О прекращении выдачи руды сообщало «Радио Свобода — Беларусь», а также Tut.by со ссылкой на рабочих. 18 августа они рассказали о полной остановке работы на первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях.

Однако председатель Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак сообщил РБК, что предприятие продолжает работу. «Какие-то безответственные товарищи подбивают людей. Люди, конечно, после выборов на эмоциях, силовые наши структуры повели себя далеко не адекватно. Но наш профсоюз всегда говорит, что на неправовые действия, если вы хотите получить правовую реакцию, отвечать надо в правовом поле. Объявлять забастовку с политическими целями нашим законодательством не предусмотрено», — сказал Рыбак.

«Радио Свобода» с утра 19 августа ведет прямую трансляцию из центра Солигорска, где проводят митинг бастующие шахтеры.

Авторы: Владислав Гордеев, Любовь Порываева
Теги: забастовка, Белоруссия, ОМОН
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