СМИ сообщили о разгоне ОМОНом протестующих у Минского тракторного завода

Собравшихся у проходной Минского тракторного завода разогнал ОМОН, они призывали сотрудников предприятия объявить забастовку

Фото: tut.by

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by.

У проходной собрались в сотрудники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет — их пропуска оказались заблокированы, отмечает издание.

О том, что к заводу прибыл ОМОН пишет также белорусское «Радио Свобода».

В пресс-службе МВД Белоруссии заявили «РИА Новости», что возле МТЗ были задержания, не уточнив число задержанных.

«Предприятие работает. Тракторы собираются, продукция отгружается. Небольшая часть сотрудников написали заявления [на отпуск] за свой счет», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.