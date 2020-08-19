СМИ сообщили о разгоне ОМОНом протестующих у Минского тракторного завода

Белорусская оппозиция призывала объявить общенациональную забастовку еще 11 августа. Активисты регулярно проводят акции у проходных заводов и предприятий с призывами начать забастовку, однако в большинстве случаев им следует отдельные группы рабочих. Власти регулярно опровергают информацию об остановке производства на крупных предприятиях страны. Чаще всего на предприятиях проходят митинги солидарности и другие акции протеста, рабочие выдвигают свои требования администрации предприятий.
Накануне Минтруд Белоруссии заявил, что политически мотивированные забастовки рабочих противоречат законодательству республики, стачки разрешены только для решения трудовых вопросов. «Забастовка — это спор между нанимателем и трудовым коллективом. Если выдвигаете разногласия нанимателю, то вы понимаете, что вы должны выдвигать те разногласия, которые он в состоянии решить», — заявил глава Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов.
Неоднократно поступали сообщения об остановке добычи на «Беларуськалии», экспорт продукции которого является одним из главных источников валюты. О прекращении выдачи руды сообщало «Радио Свобода — Беларусь», а также Tut.by со ссылкой на рабочих. 18 августа они рассказали о полной остановке работы на первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях.
Однако председатель Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак сообщил РБК, что предприятие продолжает работу. «Какие-то безответственные товарищи подбивают людей. Люди, конечно, после выборов на эмоциях, силовые наши структуры повели себя далеко не адекватно. Но наш профсоюз всегда говорит, что на неправовые действия, если вы хотите получить правовую реакцию, отвечать надо в правовом поле. Объявлять забастовку с политическими целями нашим законодательством не предусмотрено», — сказал Рыбак.
«Радио Свобода» с утра 19 августа ведет прямую трансляцию из центра Солигорска, где проводят митинг бастующие шахтеры.