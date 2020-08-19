Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

Замглавы Совбеза России Михаил Попов сообщил, что сопровождение трубоукладочного судна и двух судов снабжения кораблями Военно-морского флота было необходимо из-за возможных провокаций со стороны других государств

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Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил Попов.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.