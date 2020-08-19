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Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

Замглавы Совбеза России Михаил Попов сообщил, что сопровождение трубоукладочного судна и двух судов снабжения кораблями Военно-морского флота было необходимо из-за возможных провокаций со стороны других государств
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил Попов.

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Экономика
Трубоукладчик &laquo;Академик Черский&raquo;

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

В связи с этим Россия была вынуждена подключить к строительству трубоукладчик «Академик Черский», единственный в стране обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования. В феврале он вышел из порта Находки и к началу мая добрался до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

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О том, что российские боевые корабли сопровождали трубоукладчик «Академик Черский», в марте сообщал портал Baltnews. В частности, речь шла о сторожевом корабле Балтийского флота «Ярослав Мудрый». «Военные корабли следуют по маршруту «Академика Черского», чтобы обеспечить ему безопасный проход в Красное море и Суэцком канале. Для прохода через Аденский залив необходима охрана, потому что воды кишат сомалийскими пиратскими кораблями. Суда традиционно берут себе в Шри-Ланке боевые корабли для сопровождения и отключают АИС (автоматическую идентификационную систему), чтобы пираты не смогли обнаружить судно», — писал портал.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Северный поток-2, военные корабли, Совбез России
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