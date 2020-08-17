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В Норвегии заявили о задержании работавшего на Россию шпиона

В Норвегии произошел новый шпионский скандал, связанный с Россией. Сотрудника консалтинговой компании обвинили в передаче российской разведке чувствительной информации
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, опубликованном в Twitter.

Гражданин Норвегии был задержан 15 августа. По данным газеты Aftenposten, ему 50 лет, он родился за пределами королевства, но проживает в Осло. «Он обвиняется в передаче иностранному государству информации, которая может нанести вред национальным интересам», — сообщили в ведомстве. Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передаче информации российской стороне.

«Обвинение основано на том, что между обвиняемым и российскими разведчиками проводились встречи», — сообщил представитель PST.

Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений. Однако обвинение указывает, что встречи проводились тайно и это свидетельствует, что гражданин понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен подозреваемый получал крупные суммы.

Задержанный работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 124 Уголовного кодекса Норвегии (разглашение государственной тайны). По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Норвегии и в пресс-службу компании DNV GL.

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Осужденный в России Берг заявил о «подставивших» его спецслужбах Норвегии
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Фото: Сергей Ильнитский / ТАСС

В сентябре 2018 года в Норвегии был задержан советник Совфеда Михаил Бочкарев, который отвечал за работу сайта верхней палаты парламента. Бочкарев прибыл в Норвегию с рабочим визитом. Местные cпецслужбы обвинили его в разведывательной деятельности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя задержание, задался вопросом, зачем Москве направлять в Норвегию сотрудников разведки. «Ваш мозг был промыт пропагандой?» — сказал Лавров после вопроса журналиста, зачем Россия направляет в Норвегию сотрудников разведки. В октябре 2018 года Бочкарев был освобожден.

В России в 2017 году был задержан подданный Норвегии Фруде Берг, которого обвинили в шпионаже. Как сообщили в ФСБ, он был задержан при получении секретных сведений о российских атомных подлодках от гражданина России, который работал на оборонном предприятии. Документы передал норвежцу бывший московский участковый Алексей Житнюк, он также был арестован и в декабре 2018 года приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В апреле 2019 года Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам лишения свободы за шпионаж, однако уже осенью его передали представителям Норвегии.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Норвегия, разведка, шпионаж
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