Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК
Последний ельцинский губернатор уволился
На встрече с руководителями органов власти Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении перейти на работу в Совет Федерации. Он также представил назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева. Он раньше возглавлял мусорный госоператор и, согласно данным источников РБК, станет врио главы Белгородской области.
- Савченко занял свой пост в 1993 году, еще при президенте России Борисе Ельцине, и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.
- В обязанности назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева войдет руководство администрацией губернатора области.
Бутылка Навального с «Новичком» нашлась в гостинице
Бутылку, на которой позднее были обнаружены следы «Новичка», помощники Алексея Навального подобрали в номере томской гостиницы. Из этого они делают вывод, что политик отравился до полета.