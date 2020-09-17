Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК

Ушел последний ельцинский губернатор, как вывезли в ФРГ бутылку Навального, ответ Кремля Варшаве, президентский аккаунт Тихановской, интервью главы «РуссНефти», как власти поддержат СМИ; главные новости — в обзоре РБК

Евгений Савченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Последний ельцинский губернатор уволился

На встрече с руководителями органов власти Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении перейти на работу в Совет Федерации. Он также представил назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева. Он раньше возглавлял мусорный госоператор и, согласно данным источников РБК, станет врио главы Белгородской области.

Савченко занял свой пост в 1993 году, еще при президенте России Борисе Ельцине, и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.

В обязанности назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева войдет руководство администрацией губернатора области.

Бутылка Навального с «Новичком» нашлась в гостинице

Бутылку, на которой позднее были обнаружены следы «Новичка», помощники Алексея Навального подобрали в номере томской гостиницы. Из этого они делают вывод, что политик отравился до полета.