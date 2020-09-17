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Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК

Ушел последний ельцинский губернатор, как вывезли в ФРГ бутылку Навального, ответ Кремля Варшаве, президентский аккаунт Тихановской, интервью главы «РуссНефти», как власти поддержат СМИ; главные новости — в обзоре РБК
Евгений Савченко
Евгений Савченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Последний ельцинский губернатор уволился

На встрече с руководителями органов власти Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении перейти на работу в Совет Федерации. Он также представил назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева. Он раньше возглавлял мусорный госоператор и, согласно данным источников РБК, станет врио главы Белгородской области.

  • Савченко занял свой пост в 1993 году, еще при президенте России Борисе Ельцине, и был лидером среди руководителей регионов по времени пребывания на своем посту.
  • В обязанности назначенного сегодня первым вице-губернатором Дениса Буцаева войдет руководство администрацией губернатора области.

Бутылка Навального с «Новичком» нашлась в гостинице

Бутылку, на которой позднее были обнаружены следы «Новичка», помощники Алексея Навального подобрали в номере томской гостиницы. Из этого они делают вывод, что политик отравился до полета.

  • Узнав об отравлении оппозиционера, соратники вызвали адвоката и приехали в номер Навального, где «начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли».
  • Бутылку из-под воды из гостиничного номера при этом вывезли тем же бортом, которым доставили в Германию Алексея Навального.
  • Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением Навального. Они выступили, в частности, за санкции в отношении фигурантов расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

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Кремль ответил на просьбу арестовать диспетчеров из-за Ту-154

Кремль негативно относится к требованиям Варшавы об аресте диспетчеров, которые работали в Смоленске во время крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, были ли какие-то просьбы к российским следователям из-за обвинений Польши.
  • В России к требованиям Польши «относятся негативно», добавил Песков.
  • Об аресте диспетчеров попросили польские следователи в Окружном суде Варшавы. Ведомство объяснило, что их подозревают в предумышленной организации катастрофы.

Тихановская стала «Президентом Светой» в Instagram

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела официальный аккаунт в Instagram. При этом она назвала себя там «Президент Света».

  • В своей первой публикации в соцсети она объяснила появление аккаунта тем, что для победы нужно использовать все информационные каналы.
  • Европарламент ранее принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, заявив, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны, и потребовал ввести санкции против него.
  • В ответ МИД Белоруссии заявил, что резолюция Европарламента говорит о непонимании происходящих в стране процессов, указав, что Европарламент не смог найти в себе политической воли, чтобы «заглянуть дальше своего носа».

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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В «РуссНефти» рассказали о риске потери нефтяной отрасли России

Коронавирус, крах сделки ОПЕК+ и последовавший за этим кризис могли уничтожить российскую нефтяную отрасль, рассказал в интервью РБК глава «РуссНефти» Евгений Толочек. По его мнению, нефтяники выстояли благодаря правительству.

  • По словам главы «РуссНефти», могли обанкротиться многие нефтяные компании, в том числе «крепкие середнячки». Впрочем, у самой «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является семья Михаила Гуцериева, не было никаких предпосылок к банкротству, «ситуацию раздули», отметил он.
  • Тем не менее нефтяникам помогло правительство, которое включило их в список системообразующих предприятий и таким образом предоставило защиту от банкротства, указал топ-менеджер.
  • По словам Толочека, кризис миновал и цены $40 за баррель вполне устраивают российские компании. В декабре этого года цены могут достичь $50 за баррель, но на устойчивое плато в $50–55 за баррель мир выйдет, скорее всего, в середине следующего года, прогнозирует он.

Власти отказались снижать господдержку RT и «Первого канала»

Минфин предложил увеличить затраты бюджета на поддержку СМИ в 2021 году сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью. Но фактически субсидии останутся на уровне 2020-го. В новом бюджете впервые будут прописаны компенсации каналам второго мультиплекса.

  • В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены почти 102,8 млрд руб. По сравнению с действующим бюджетом на 2021 год (73,8 млрд руб.) Минфин формально предложил увеличить господдержку СМИ на 40%, но фактически государство сохраняет размер субсидий на уровне текущего года (101,2 млрд руб.).
  • Согласно предложениям Минфина, «Первый канал» в 2021 году вновь может рассчитывать на 6 млрд руб., RT — на 27,3 млрд руб. (в 2020 году — 27,4 млрд руб.). Юрлицу RT также могут быть снова выделены средства на создание немецкой версии и ремонт штаб-квартиры в Москве.
  • В проекте бюджета на 2021 год Минфин впервые прописал компенсации каналам второго мультиплекса. Все девять вместе могут рассчитывать на 6,2 млрд руб. Для сравнения: шести каналам первого мультиплекса (трем каналам ВГТРК и «Общественному телевидению России») на эти же цели предлагается выделить почти 7,7 млрд руб.
Автор
Сергей Саркисян
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