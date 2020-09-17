Европейские депутаты не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Европарламент поддерживает введение санкций против белоруссих чиновников и россиян, поддерживающих режим Лукашенк и а также предлагает полностью заморозить любое финансирование Минска из Европы

Александр Лукашенк (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, указано на сайте организации. В соответствии с документом, евродепутаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от ЕС введения санкций против него и поддерживающих его россиян.

В соответствии с резолюцией Европарламент:

не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. «Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», — говорится в резолюции.

Европарламент поддерживает введение санкций против Лукашенко и белорусских чиновников «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии»;

Евродепутаты требуют наложить санкции на поддерживающих Лукашенко россиян;

Просят ЕС заморозить любые переводы Минску и прекратить выдачу кредитов, в том числе от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Вместе с тем, финансирование структур гражданского общества в стране должно быть увеличено.

Европейский парламент призывает отозвать решение о проведении в Белоруссии ЧМ-2021 по хоккею «до тех пор, пока ситуация в стране, в частности, с состоянием прав человека в стране, не улучшится».

Также Европарламент принял резолюцию о ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовал введения санкций против России из-за отравления оппозиционера и предложил остановить строительство «Северного потока-2». Обе резолюции носят рекомендательный характер, то есть является политическим ориентиром для правительств стран ЕС, а не юридически обязывающим документом.

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