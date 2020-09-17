Тихановская завела в Instagram аккаунт с названием «Президент Света»

Светлана Тихановская (Фото: prezident.sveta / Instagram)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела свой официальный профиль в Instagram. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой», который ведет ее пресс-служба.

«Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — мы идем к новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все информационные каналы, и поэтому появился этот аккаунт», — написала она в своей первой публикации в соцсети.

Тихановская добавила, что поскольку она не может физически быть рядом с народом, так как уехала из Белоруссии в Литву, она будет оказывать людям поддержку всеми доступными способами. «Ведь наша сила — в единстве», — объяснила Тихановская

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них, согласно ЦИК, одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов, Тихановскую, по официальным данным, поддержали только 10%. Ее штаб считает, что Тихановская набрала около 80% голосов, а результаты голосования были сфальсифицированы. После оглашения первых итогов выборов в республике начались протесты, которые продолжаются до сих пор. Участники акций, в частности, требуют провести новые выборы.