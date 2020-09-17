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Минск обвинил Европарламент в нежелании «заглянуть дальше своего носа»

Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что резолюция Европарламента говорит о непонимании происходящих в стране процессов и абсолютной оторванности от реалий. Соответствующее заявление содержится в комментарии МИД в связи с принятием ЕП резолюции о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

Также в МИД отметили, что разочарованы тем, как «Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов».

В министерстве считают, что «вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа».

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Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии. Согласно документу, парламентарии не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от Европейского союза (ЕС) введения санкций против него и поддерживающих его россиян.

Резолюция носит рекомендательный характер. Она является политическим ориентиром для правительств стран ЕС, а не юридически обязывающим документом.

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В середине августа ЕС одобрили введение санкций против ответственных за президентские выборы в Белорусии чиновников. Литва, Латвия и Эстония настаивали, чтобы в санкционный список ЕС внес президента страны Александра Лукашенко, однако против такой инициативы выступили представители Германии, Франции и Италии. В Берлине и Париже считают, что подобные ограничения усложнят коммуникацию с Минском, передавал Die Welt.

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