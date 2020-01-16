Что случилось за день. Главные новости РБК

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Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

После того как Госдума большинством голосов согласилась на назначение главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра, указ о новом главе правительства появился на сайте Кремля. Документ подписан президентом Владимиром Путиным и вступает в силу с 16 января.

Еще до голосования в Госдуме Мишустин представил свою программу действий на посту премьера и ответил на вопросы депутатов.

В число задач кабмина он включил заботу о семье и детях, повышение качества управления, рост благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, стимулирование цифровизации экономики, развитие транспорта и поиск новых средств на реализацию национальных целей.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он. Всю работу чиновники будут вести в сотрудничестве с депутатами Госдумы, добавил Мишустин.

Обсуждая с депутатами некоторые инициативы, Мишустин заявил, что считает неправильным списывать все кредитные долги россиян, оценил расходы на новое послание Путина в 450 млрд руб. в этом году и пообещал сделать из правительства цифровую платформу, чтобы ликвидировать все неудобства для граждан.

Медведев попрощался со своим правительством



В тот же день Владимир Путин своим указом снял с должности премьера Дмитрия Медведева и назначил его на пост заместителя председателя Совета безопасности.