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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Михаил Мишустин — новый премьер, Дмитрий Медведев попрощался с кабмином, обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи, в Домодедово SSJ100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу; главные новости — в обзоре РБК
Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

После того как Госдума большинством голосов согласилась на назначение главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра, указ о новом главе правительства появился на сайте Кремля. Документ подписан президентом Владимиром Путиным и вступает в силу с 16 января.

  • Еще до голосования в Госдуме Мишустин представил свою программу действий на посту премьера и ответил на вопросы депутатов.
  • В число задач кабмина он включил заботу о семье и детях, повышение качества управления, рост благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, стимулирование цифровизации экономики, развитие транспорта и поиск новых средств на реализацию национальных целей.
  • «Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он. Всю работу чиновники будут вести в сотрудничестве с депутатами Госдумы, добавил Мишустин.
  • Обсуждая с депутатами некоторые инициативы, Мишустин заявил, что считает неправильным списывать все кредитные долги россиян, оценил расходы на новое послание Путина в 450 млрд руб. в этом году и пообещал сделать из правительства цифровую платформу, чтобы ликвидировать все неудобства для граждан.

Медведев попрощался со своим правительством


В тот же день Владимир Путин своим указом снял с должности премьера Дмитрия Медведева и назначил его на пост заместителя председателя Совета безопасности.

  • На своей странице в Facebook Медведев попрощался с членами уходящего правительства, поблагодарив их за «большую работу».
  • По его словам, несмотря на трудности, правительство всегда «находило решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, действовало в интересах людей».
  • Бывший глава Белого дома пожелал новому кабмину успеха и «реализации всего задуманного». Он напомнил, что накануне президент поставил «новые масштабные задачи», которые потребуют от министров новых подходов к работе.


Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу Румынии в июне 2018 года. В четверг, 16 января, суд освободил ее из-под стражи, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов.

  • При этом, согласно решению Первого апелляционного суда, Цуркан запрещены определенные действия: она должна ночевать по месту жительства, не может общаться со свидетелями по делу и иностранными гражданами, а также пользоваться средствами связи и интернетом.
  • По данным источников РБК, Цуркан обвиняют в том, что она передавала стране, входящей в НАТО, данные о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса.
  • Обвиняемая свою вину не признает. Ее защита утверждает, что часть доказательств в деле была сфабрикована. Цель — дискредитация Цуркан перед руководством «Интер РАО».


SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, приземлился на недействующую взлетно-посадочную полосу (ВВП) рядом с аэропортом Домодедово. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. «Росавиация» начала расследование инцидента.

  • В авиакомпании заверили, что самолет был технически исправен. По данным источника РБК, близкого к перевозчику, SSJ100 приземлился на недостроенную полосу из-за того, что пилот лайнера мог перепутать ВВП, поскольку между ними порядка 280 м.
  • В Домодедово две действующие ВВП, еще одна строится с 2014 года. Новую полосу планировалось сдать еще в 2016 году, но в связи с банкротством подрядчика сроки были перенесены.
Автор: Сергей Витько
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