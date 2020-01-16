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Отставка правительства Медведева ,  
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Медведев попрощался со своим правительством

По словам экс-премьера, уходящее правительство всегда «находило решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, действовало в интересах людей»
Дмитрий Медведев (Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg)

Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за «большую работу», отметив, что удалось сделать многое. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Запись в facebook пользователя Dmitry.Medvedev

По его словам, несмотря на трудности, правительство всегда «находило решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, действовало в интересах людей». «Все это время правительство работало как одна команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», — подчеркнул экс-премьер.

Отставка правительства России. Главное
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Медведев также указал на то, что в ходе послания Федеральному собранию президент Путин поставил «новые масштабные задачи», которые, в свою очередь, требуют от членов правительства новых подходов к работе. Бывший глава Белого дома пожелал новому кабмину успеха и «реализации всего задуманного».

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Накануне, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Такое решение он принял на фоне озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию предложений о внесении поправок в Конституцию. Глава государства, в частности, призвал закрепить особый статус Государственного совета, наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Путин поблагодарил членов кабмина за работу и предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности, который он возглавляет. Сегодня, 16 января, президент подписал соответствующий указ о назначении Медведева.

Путин назначил Медведева на новую должность
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Глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера, его поддержали 383 депутата, еще 41 воздержался от голосования, против не выступил никто. После этого Путин официально назначил Мишустина председателем правительства. Новый премьер-министр пообещал представить кандидатов в кабмин «в ближайшее время» после проведения консультаций со всеми фракциями.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, правительство
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