Медведев попрощался со своим правительством

По словам экс-премьера, уходящее правительство всегда «находило решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, действовало в интересах людей»

Дмитрий Медведев (Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg)

Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за «большую работу», отметив, что удалось сделать многое. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

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По его словам, несмотря на трудности, правительство всегда «находило решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, действовало в интересах людей». «Все это время правительство работало как одна команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю», — подчеркнул экс-премьер.

Медведев также указал на то, что в ходе послания Федеральному собранию президент Путин поставил «новые масштабные задачи», которые, в свою очередь, требуют от членов правительства новых подходов к работе. Бывший глава Белого дома пожелал новому кабмину успеха и «реализации всего задуманного».