SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово

Никто не пострадал, сам самолет, по предварительным данным, тоже не получил повреждений

Фото: Василий Доенин / ТАСС

Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются, заявили в «ИрАэро». «Технической неисправности нет», — добавили в пресс-службе.

Лайнер сел на недействующую полосу в 14:17 мск, посадка прошла в штатном режиме, подтвердили РБК в пресс-службе Домодедово.

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