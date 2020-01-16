Общество , 16 янв, 16:00
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SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово
Никто не пострадал, сам самолет, по предварительным данным, тоже не получил повреждений
Лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, обстоятельства происшествия выясняются, заявили в «ИрАэро». «Технической неисправности нет», — добавили в пресс-службе.
Лайнер сел на недействующую полосу в 14:17 мск, посадка прошла в штатном режиме, подтвердили РБК в пресс-службе Домодедово.
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