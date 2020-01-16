Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
Госдума согласовала Мишустина главой правительства Политика, 15:27 Неверов сообщил о просьбе Медведева поддержать кандидатуру Мишустина Политика, 15:25 Жириновский дал «несколько товарищеских советов» Мишустину Политика, 15:17 Вильфанд сообщил о восьми часах солнца в Москве в декабре Общество, 15:15 Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным Бизнес, 15:07 Зависть к славе: как построить личный бренд и не рассориться с партнерами Pro, 15:03 Тест-драйв Infiniti QX50: фламенко в металле Авто, 15:00 Матвиенко допустила принятие поправок к Конституции до конца весны Политика, 14:57 Мишустин назвал причины задержки реализации нацпроектов Политика, 14:54 В Новосибирской области завели дело после пропажи десятилетней девочки Общество, 14:51 Мишустин заявил о личной ответственности кабмина за достижение наццелей Политика, 14:50 Российский теннисист пробился в полуфинал турнира в Австралии Спорт, 14:44 Путин пояснил смысл предложенных поправок в Конституцию Политика, 14:44 Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное Политика, 14:35
Дело о шпионаже Цуркан ,  
0 

Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Суд отпустил экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан из-под стражи, избрав ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Она обвиняется в шпионаже
Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Cуд освободил из-под стражи обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов.

Он уточнил, что решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции. «Мотивировка нам пока не известна, так как суд огласил только вводную и резолютивную части своего решения», — заявил Павлов, уточнив, что Цуркан находилась под стражей более полутора лет, хотя следственные действия по делу завершены. «Судя по тому, что избран даже не домашний арест, а еще более мягкая мера пресечения, наши аргументы сработали», — сказал Павлов.

Ограничения, наложенные на Цуркан, стандартные: она должна ночевать по месту жительства, не может общаться со свидетелями по делу и иностранными гражданами, а также пользоваться средствами связи и интернетом, сообщил адвокат.

Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу Румынии в июне 2018 года. Цуркан инкриминировали, что она передавала входящей в НАТО стране сведения о переговорах об организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса, утверждали источники РБК: «Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается». Цуркан организовывала поставки электроэнергии из России в Крым в 2014 году и знала все контакты российских чиновников на Украине, уточнили собеседники РБК.

По их словам, первичная информация о Цуркан пришла в ФСБ из Службы внешней разведки. Аресту члена правления «Интер РАО» предшествовала оперативная разработка, которая длилась не менее трех лет, основные доказательства были получены в ходе прослушки, утверждали источники.

Цуркан не признает вину. Ее адвокат Павлов заявил, что часть доказательств в деле была фальсифицирована, а целью преследования Цуркан является ее дискредитация перед руководством «Интер РАО». «Следствие оперирует фальшивыми документами, которые были изготовлены гораздо позже, чем указанная в них дата», — утверждал Павлов.

Авторы: Маргарита Алехина, Артём Губенко
Теги: Карина Цуркан
Материалы по теме
Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн
Политика
Адвокат Карины Цуркан заявил о фальсификации документов в деле о шпионаже
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter