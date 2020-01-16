Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи

Суд отпустил экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан из-под стражи, избрав ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Она обвиняется в шпионаже

Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Cуд освободил из-под стражи обвиняемую в шпионаже бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, сообщил РБК ее адвокат Иван Павлов.

Он уточнил, что решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции. «Мотивировка нам пока не известна, так как суд огласил только вводную и резолютивную части своего решения», — заявил Павлов, уточнив, что Цуркан находилась под стражей более полутора лет, хотя следственные действия по делу завершены. «Судя по тому, что избран даже не домашний арест, а еще более мягкая мера пресечения, наши аргументы сработали», — сказал Павлов.

Ограничения, наложенные на Цуркан, стандартные: она должна ночевать по месту жительства, не может общаться со свидетелями по делу и иностранными гражданами, а также пользоваться средствами связи и интернетом, сообщил адвокат.

Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу Румынии в июне 2018 года. Цуркан инкриминировали, что она передавала входящей в НАТО стране сведения о переговорах об организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса, утверждали источники РБК: «Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается». Цуркан организовывала поставки электроэнергии из России в Крым в 2014 году и знала все контакты российских чиновников на Украине, уточнили собеседники РБК.

По их словам, первичная информация о Цуркан пришла в ФСБ из Службы внешней разведки. Аресту члена правления «Интер РАО» предшествовала оперативная разработка, которая длилась не менее трех лет, основные доказательства были получены в ходе прослушки, утверждали источники.