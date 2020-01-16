Посадку SSJ-100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную полосу аэропорта Домодедово, ВПП пока не введена в эксплуатацию

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную полосу аэропорта Домодедово из-за того, что пилот лайнера, возможно, перепутал взлетно-посадочную полосу. Об этом РБК заявил источник, близкий к авиакомпании.

Пилот мог приземлиться на строящуюся ВПП, поскольку между ними порядка 280 м, уточнил ТАСС источник в экстренных службах. По данным агентства, это не первый подобный случай, поскольку в 2015 году в аэропорту Краснодара самолет сел на строящуюся полосу в штатном режиме.

По данным источника «Интерфакса», в качестве возможной причины посадки SSJ называется человеческий фактор в условиях низкой видимости. «Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную», — сказал собеседник агентства.

В четверг, 16 января, примерно в 14:20 мск Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании «ИрАэро», выполняющий рейс РД 4284 из Сабетты (ЯНАО) в Москву, совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В пресс-службе Домодедово сообщили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме, в авиакомпании РБК пояснили, что самолет был исправен, по предварительным данным, у SSJ-100 повреждений нет. Представитель компании-производителя данных лайнеров — АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — сообщил «РИА Новости», что у Superjet 100 не было технических неисправностей, а назвать его посадку в Москве экстренной нельзя. Обстоятельства инцидента будут изучены комиссией с участием специалистов ГСС.