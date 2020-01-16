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Посадку SSJ-100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную полосу аэропорта Домодедово, ВПП пока не введена в эксплуатацию

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную полосу аэропорта Домодедово из-за того, что пилот лайнера, возможно, перепутал взлетно-посадочную полосу. Об этом РБК заявил источник, близкий к авиакомпании.

Пилот мог приземлиться на строящуюся ВПП, поскольку между ними порядка 280 м, уточнил ТАСС источник в экстренных службах. По данным агентства, это не первый подобный случай, поскольку в 2015 году в аэропорту Краснодара самолет сел на строящуюся полосу в штатном режиме.

По данным источника «Интерфакса», в качестве возможной причины посадки SSJ называется человеческий фактор в условиях низкой видимости. «Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную», — сказал собеседник агентства.

Посадку SSJ-100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота
Общество

В четверг, 16 января, примерно в 14:20 мск Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании «ИрАэро», выполняющий рейс РД 4284 из Сабетты (ЯНАО) в Москву, совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В пресс-службе Домодедово сообщили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме, в авиакомпании РБК пояснили, что самолет был исправен, по предварительным данным, у SSJ-100 повреждений нет. Представитель компании-производителя данных лайнеров — АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — сообщил «РИА Новости», что у Superjet 100 не было технических неисправностей, а назвать его посадку в Москве экстренной нельзя. Обстоятельства инцидента будут изучены комиссией с участием специалистов ГСС.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) начало расследование инцидента, управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку посадки. Транспортная прокуратура также проводит проверку по факту посадки самолета на недостроенную ВПП.

Теги: Домодедово, Sukhoi SuperJet 100, ВПП
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