ЕС определился с санкциями, зарплаты школьников. Главные новости РБК

Европа готовит санкции против россиян и белорусов, московский сервис для отчетов об удаленке не выдержал нагрузки, карантин из-за коронавируса отразится на будущих доходах школьников; главные новости дня — в обзоре РБК

Санкции из-за Навального и против Лукашенко

Сегодня в Евросоюзе приняли два решения по санкциям против Москвы и Минска. Первое связано с отравлением Алексея Навального, второе — с подавлением акций протеста в Белоруссии.