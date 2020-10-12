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ЕС определился с санкциями, зарплаты школьников. Главные новости РБК

Европа готовит санкции против россиян и белорусов, московский сервис для отчетов об удаленке не выдержал нагрузки, карантин из-за коронавируса отразится на будущих доходах школьников; главные новости дня — в обзоре РБК

Санкции из-за Навального и против Лукашенко

Сегодня в Евросоюзе приняли два решения по санкциям против Москвы и Минска. Первое связано с отравлением Алексея Навального, второе — с подавлением акций протеста в Белоруссии.

  • Главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против россиян, причастных к разработке, производству и хранению боевого отравляющего вещества «Новичок», которым предположительно был отравлен Навальный. Речь идет именно о персональных, а не экономических санкциях. Сейчас ведется разработка санкционного списка. 
  • Ранее Le Monde писала, в санкционный список Франции и Германии войдут девять россиян: сотрудники администрации президента, спецслужб и Государственного научно-исследовательского института органической химии.
  • Новые санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко пока не введены в действие, но их применят в том случае, если ситуация в Белоруссии не улучшится. При этом Совет Европы намерен сокращать двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне и увеличивать поддержку белорусского народа и гражданского общества.

Семь лет санкций против России. Главное
Политика

В Москве сбои у сервиса для отчетов об удаленке

Сервис, с помощью которого работодатели в Москве должны отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках, засбоил и перестал работать. За несоблюдение отчетности мэрия грозила работодателям штрафами до 300 тыс. руб.

  • В мэрии вину за сбои перекладывают на самих работодателей, которые стали загружать данные в последний день, 12 октября. Портал не выдержал нагрузки.
  • В департаменте информационных технологий мэрии пообещали, что эта ситуация будет учитываться при проверке того, как компании отчитывались за переведенных на удаленку сотрудников.
  • С 12 октября отчетность о доле сотрудников на удаленке компании должны подавать еженедельно. В мэрию также должны уходить данные о их телефонах, номерах машин и транспортных картах.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Школьники потеряют в зарплате из-за каникул

Весенний карантин в российских школах не пройдет бесследно, считают во Всемирном банке. Потери в обучении потенциально ухудшат знания детей и в отдаленном будущем могут привести к снижению заработка школьников во взрослой жизни.

  • Каждый год обучения в школе добавляет 8–9% к ожидаемым будущим доходам работника. Соответственно, если считать эту зависимость линейной, полная потеря одной трети учебного года снижала бы будущие заработки примерно на 3%
  • Согласно расчетам банка, потери очных школьных часов в России в среднем могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника. Подобная модель расчета применяется в США, но в ВБ уверены, что и для России она применима.
  • Школы в России ушли на карантин в конце марта 2020 года, очные занятия не были возобновлены до ухода детей на летние каникулы. Из-за пандемии сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) была перенесена на июль. Осенью некоторые школы вновь начали закрываться на карантин.

Как прошел День знаний в российских школах на фоне пандемии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Пандемия разделила крупные и мелкие банки

По оценкам рейтингового агентства НКР, крупные банки из топ-30 за время пандемии смогли заметно повысить эффективность бизнеса в отличие от средних и мелких игроков.

  • Банковский сектор прошел первую волну пандемии по сценарию «умеренного стресса». Это самый мягкий вариант развития событий, который рассматривало агентство в марте.
  • У крупных банков ситуация оказалась лучше, чем у небольших. Крупные игроки показали более устойчивую динамику кредитования. За апрель—август корпоративный портфель банков из топ-30 вырос на 4%, розничный — на 5%. У остальных банков динамика была отрицательной: минус 4% и минус 7% соответственно. Схожая тенденция наблюдается по оттоку средств вкладчиков и маржинальности бизнеса.
  • Новая волна эпидемии грозит опять ударить по банковскому сектору, и если экономика вновь остановится, то последствия почувствуют все игроки.

Стрельба в Нижегородской области

Под городом Бор в Нижегородской области 18-летний молодой человек открыл стрельбу по автобусу и людям, стоявшим на остановке. Три человека погибли, трое ранены.

  • Мужчину зовут Даниил Монахов, полиция распространила на него ориентировку. После ссоры с бабушкой, он застрелил ее из охотничьего ружья, после чего выбежал из дома и начал стрелять по другим людям.
  • Стрелку удалось скрыться в лесу. При себе у него есть два гладкоствольных ружья.
  • СК завел уголовное дело по факту стрельбы на автобусной остановке под городом Бор по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
Автор
Георгий Тадтаев
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