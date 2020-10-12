Сервис подачи информации о работающих на удаленке не выдержал нагрузки

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Запущенный в Москве сервис для подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках не выдержал нагрузки, и в его работе возникли сбои. Об этом сообщили РБК в Департаменте информационных технологий мэрии столицы.

В департаменте отметили, что сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до дедлайна о подаче информации. Однако работодатели начали активно загружать сведения в систему именно в последний день, 12 октября. «В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений. При проверке исполнения требований указа Мэра Москвы № 97-УМ данная ситуация будет учитываться», — сообщили в мэрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные компании перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на фоне роста заболеваемости в столице с приходом осени. Согласно распоряжению московских властей, с 12 октября работодатели должны каждый понедельник должны предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на дистанционный режим.

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