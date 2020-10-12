Пандемия усилила неравенство крупных и мелких банков в России

Несмотря на вызванный COVID-19 кризис, банки из топ-30 смогли укрепить свои позиции на рынке, выяснили в НКР. Они опередили более мелких конкурентов по росту активов, маржинальности бизнеса и привлечению вкладчиков

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Кризис и пандемия коронавируса оказали неоднородное влияние на банковский сектор — крупные банки из топ-30 смогли заметно повысить эффективность бизнеса в отличие от средних и мелких игроков, следует из обзора рейтингового агентства НКР (есть у РБК). Как отмечают аналитики, это одно из отличий коронакризиса от спада 2014–2015 годов.

«Негативное влияние предыдущего кризиса по большому счету в той или иной степени испытали на себе все банки: запас прочности у системы был существенно меньше, а ситуация в экономике [была] экстраординарной — резкое падение рубля и рост ключевой ставки», — напоминает управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин. В 2020 году в секторе сложилась иная ситуация. «В моменте от пандемии никто из банков не пострадал, в том числе за счет более масштабных мер поддержки. В таких условиях некоторые игроки смогли даже укрепить свои позиции в системе», — добавляет эксперт.

Как банки из топ-30 смогли выделиться на фоне кризиса

По оценкам НКР, банковский сектор прошел первую волну пандемии по сценарию «умеренного стресса». Это самый мягкий вариант развития событий, который рассматривало агентство в марте. «Удалось избежать повторения кризисных 2008–2009 годов, когда стоимость риска достигала 6%, и за счет ряда регулятивных послаблений смягчить масштаб потрясений, растянув влияние на прибыль и капитал более чем на год», — подчеркивают аналитики. Из их расчетов следует, что в целом по системе стоимость риска выросла до 3%.