Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Белоруссии снова протестуют; «антицензурный инструмент» Telegram для белорусов; регистрацию вакцины от COVID-19 не отложат; леса России оценили дороже всей ее нефти; главные новости — в обзоре РБК

Новые акции протеста в Белоруссии

Акции протеста после президентских выборов в стране продолжились вторую ночь подряд. Власти официально подтвердили гибель одного из участников протеста. В столице, как и накануне, наблюдались проблемы с работой интернета.

Участники акций в Минске строили баррикады, а некоторые, как сообщали местные СМИ, бросали в подходящих силовиков коктейли Молотова. Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Около ТЦ «Корона» силовики открыли стрельбу резиновыми пулями.

Вечером, около 23:00 МВД страны сообщило о гибели одного из участников протеста. Ведомство заявило, что он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, но оно разорвалось у него в руке. Накануне правозащитники уже сообщали об одном погибшем, которого сбил автозак, но власти не подтвердили эту информацию

В ходе столкновений еще в первый день протестов пострадали сотрудники российских СМИ, в том числе журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов (его задержали, где он находится сейчас неизвестно). Вместе с тем, задержанные в Минске во время массовых протестов российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, как заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, освобождены. Однако утром 11 августа стало известно о еще одном пропавшем в Минске российском журналисте — корреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве.



Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж Фотогалерея

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

На фоне протестов против официальных итогов президентских выборов и перебоев с интернетом по всей Белоруссии Telegram задействовал инструменты, которые не позволяют заблокировать работу мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.