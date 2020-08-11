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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Белоруссии снова протестуют; «антицензурный инструмент» Telegram для белорусов; регистрацию вакцины от COVID-19 не отложат; леса России оценили дороже всей ее нефти; главные новости — в обзоре РБК

Новые акции протеста в Белоруссии

Акции протеста после президентских выборов в стране продолжились вторую ночь подряд. Власти официально подтвердили гибель одного из участников протеста. В столице, как и накануне, наблюдались проблемы с работой интернета.

  • Участники акций в Минске строили баррикады, а некоторые, как сообщали местные СМИ, бросали в подходящих силовиков коктейли Молотова.  Милиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Около ТЦ «Корона» силовики открыли стрельбу резиновыми пулями.
  • Вечером, около 23:00 МВД страны сообщило о гибели одного из участников протеста. Ведомство заявило, что он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, но оно разорвалось у него в руке. Накануне правозащитники уже сообщали об одном погибшем, которого сбил автозак, но власти не подтвердили эту информацию
  • В ходе столкновений еще в первый день протестов пострадали сотрудники российских СМИ, в том числе журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов (его задержали, где он находится сейчас неизвестно). Вместе с тем, задержанные в Минске во время массовых протестов российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, а также основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, как заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, освобождены. Однако утром 11 августа стало известно о еще одном пропавшем в Минске российском журналисте — корреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве.

    Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Дуров заявил о запуске в Белоруссии «антицензурных инструментов» Telegram

На фоне протестов против официальных итогов президентских выборов и перебоев с интернетом по всей Белоруссии Telegram задействовал инструменты, которые не позволяют заблокировать работу мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

  • «Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — написал Дуров в Twitter.
  • Такие «инструменты для борьбы с цензурой» Telegram выпустил в июне 2017 года. Тогда для мобильных устройств вышла обновленная версия мессенджера (4.1), в которой появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов. Разработчики назвали обновление «Свобода слова».
  • Во время митингов в Белоруссии наблюдались перебои с интернетом. На сайте белорусского оператора «Белтелеком» появилось сообщение о том, что проблемы с доступом возникли из-за роста множественных кибератак на белорусские ресурсы за пределами страны.

Росздравнадзор не согласился отложить регистрацию вакцины от COVID-19

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Росздравнадзор ответил на предложение Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) отложить госрегистрацию отечественной вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы ее клинических испытаний. Ведомство назвало претензии фармкомпаний основанными на незнании результатов исследований.

  • На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
  • По словам Косенко, «никто не будет нарушать законодательство». «Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было на эту вакцину. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — считает она.
  • Начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев пояснил, что лабораторное подтверждение исследования будет проходить в пострегистрационном периоде, который предусматривает несколько тысяч добровольцев и тотальную фиксацию данных о вакцинированных о поствакциональных осложнениях и случаях заболевания COVID-19, то есть это большое многотысячное исследование.

Лес в России оценили дороже всей нефти в стране

Эксперты Boston Consulting Group оценили стоимость лесов в России в $4–17 трлн с учетом их роли в регулирование климата. Однако она может скоро снизиться из-за лесных пожаров и вырубки.

  • По данным исследования, стоимость леcных ресурсов в мире BCG оценивает в $50–150 трлн, а в России — в $4–17 трлн. По мнению экспертов компании, основной ценностью лесов является роль в регулировании климата (способность поглощать CO2 и хранить углерод). Этот параметр стоимости лесов рассчитывается в привязке к текущим ценам Европейского торгового союза (ЕТС — EU Emissions Trading System) — $27 за тонну CO2. А при учете для предотвращения глобального потепления — $135 за тонну.
  • «Текущая стоимость лесов в России, а это примерно $4 трлн, превосходит стоимость всей российской нефти на 28% ($3,08 трлн, исходя из оценки запасов в 80 млрд барр. и средней цены на нефть марки Urals в январе—мае 2020 года $38,44 за баррель. — РБК)», — отмечает партнер-эксперт московского офиса BCG Константин Полунин
  • По оценке Минприроды, стоимость древесных лесных ресурсов России, которые можно использовать в коммерческих целях, составляет лишь около 9 трлн руб. (данные на конец 2018 года).
Автор: Сергей Саркисян
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