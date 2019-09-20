Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Лоси и косули — самые дорогие
Дороже всего оцениваются лоси — 88 млрд руб. Далее идут:
- косули — 46,7 млрд руб.;
- дикие северные олени — 28,7 млрд руб.;
- кабарга — 27,1 млрд руб.;
- благородные олени — 21,2 млрд руб.;
- бурые медведи — 16 млрд руб.
Дешевле всего оценены:
- лани — 57 млн руб.;
- гибриды зубра с бизоном — 51 млн руб.;
- муфлоны — 25 млн руб.
Почему резко сократились лани и муфлоны
Поголовье 12 видов охотничьих животных увеличилось за 2018 год, больше всего — серны (на 46%), туров (36%), выдр (22%). Однако очень сильно сократилось количество ланей — на 90% (с 8,6 тыс. голов до 900 голов), зубробизонов — на 86% (с 2,1 тыс. до 300), муфлонов — на 63% (с 1,6 тыс. до 600). РБК направил запрос в Минприроды.
Методика Минприроды подразумевает, что изменение запасов животных в натуральном выражении происходит в том числе за счет отстрела и отлова животных, естественных и экстраординарных потерь и других изменений, каждое из которых должно быть задокументировано.
Показатели поголовья лимитированных животных на конец 2018 года, возможно, более приближены к реальной численности, предполагает руководитель программ по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейдлин, в то время как цифры 2017 года могли быть завышены (у охотхозяйств есть интерес в том, чтобы их завышать). Что касается сильного сокращения ланей и муфлонов, то эти животные в России не находятся в естественном ареале обитания, а значит, их численность могла сократиться в результате целенаправленного отстрела. «Ничего хорошего в этом нет», — говорит эксперт, не исключая и браконьерства в отношении этих видов.
Также Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов (23 вида древесины) составила почти 9 трлн руб. — рост на 63% по сравнению с концом 2017 года (5,5 трлн руб.). Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 трлн руб.), сосны (1,9 трлн руб.) и березы каменной (1,6 трлн руб.).
Минприроды начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это нужно для сведения национальных счетов России — баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы. С точки зрения статистики, стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны. Росстат впервые включил стоимостную оценку природных ресурсов в национальные счета в 2019 году за 2017 год.
В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году. В том числе стоимость полезных ископаемых достигла 93,4 трлн руб., писал ранее РБК.