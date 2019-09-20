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Экономика ,  
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Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд руб.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года (всего лишь 0,6 млрд руб.).

Неясно, с чем связан такой значительный пересмотр стоимости охотничьих животных, но, возможно, Минприроды исправило неточность предыдущей оценки. Животные оцениваются по сравнительному методу — в качестве аналога
рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — проще говоря, стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. Эти таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, например, 40 тыс. руб. за рысь, 80 тыс. руб. за лося, 100 тыс. руб. за снежного барана и т.д. Теперь стоимость одного зверя (стоимость всех животных одного вида, деленная на поголовье по данным Минприроды) примерно соответствует официальным таксам.

Лоси и косули — самые дорогие

Дороже всего оцениваются лоси — 88 млрд руб. Далее идут:

  • косули — 46,7 млрд руб.;
  • дикие северные олени — 28,7 млрд руб.;
  • кабарга — 27,1 млрд руб.;
  • благородные олени — 21,2 млрд руб.;
  • бурые медведи — 16 млрд руб.

Дешевле всего оценены:

  • лани — 57 млн руб.;
  • гибриды зубра с бизоном — 51 млн руб.;
  • муфлоны — 25 млн руб.

Почему резко сократились лани и муфлоны

Поголовье 12 видов охотничьих животных увеличилось за 2018 год, больше всего — серны (на 46%), туров (36%), выдр (22%). Однако очень сильно сократилось количество ланей — на 90% (с 8,6 тыс. голов до 900 голов), зубробизонов — на 86% (с 2,1 тыс. до 300), муфлонов — на 63% (с 1,6 тыс. до 600). РБК направил запрос в Минприроды.

Экономика
Минприроды оценило стоимость лесов, воды и зверей

Методика Минприроды подразумевает, что изменение запасов животных в натуральном выражении происходит в том числе за счет отстрела и отлова животных, естественных и экстраординарных потерь и других изменений, каждое из которых должно быть задокументировано.

Показатели поголовья лимитированных животных на конец 2018 года, возможно, более приближены к реальной численности, предполагает руководитель программ по особо охраняемым территориям «Гринпис России» Михаил Крейдлин, в то время как цифры 2017 года могли быть завышены (у охотхозяйств есть интерес в том, чтобы их завышать). Что касается сильного сокращения ланей и муфлонов, то эти животные в России не находятся в естественном ареале обитания, а значит, их численность могла сократиться в результате целенаправленного отстрела. «Ничего хорошего в этом нет», — говорит эксперт, не исключая и браконьерства в отношении этих видов.

Зачем власти это считают

Также Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов (23 вида древесины) составила почти 9 трлн руб. — рост на 63% по сравнению с концом 2017 года (5,5 трлн руб.). Дороже всего стоят запасы лиственницы (2,1 трлн руб.), сосны (1,9 трлн руб.) и березы каменной (1,6 трлн руб.).

Экономика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

Минприроды начало оценивать стоимость природных ресурсов России в конце 2018 года, опубликовав первую оценку за 2017 год. Это нужно для сведения национальных счетов России — баланса всех экономических активов и пассивов, включая природные ресурсы. С точки зрения статистики, стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны. Росстат впервые включил стоимостную оценку природных ресурсов в национальные счета в 2019 году за 2017 год.

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году. В том числе стоимость полезных ископаемых достигла 93,4 трлн руб., писал ранее РБК.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Алина Фадеева
Теги: звери, дикие животные, леса, природные ресурсы, Минприроды
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