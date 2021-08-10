Рост себестоимости водки, необратимые изменения климата. Главное за ночь

Производитель водки объяснил «неклассический» спрос на нее в пандемию, власти решили не вводить запрет на экспорт бензина, ФАС оштрафовала «Тинькофф» за нарушение закона «О рекламе». Главные новости за ночь — в обзоре РБК

Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

В 2021 году себестоимость производства бутылки водки (0,5 л) выросла на 3%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его словам, на это влияет растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.