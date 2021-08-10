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Общество ,  
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Рост себестоимости водки, необратимые изменения климата. Главное за ночь

Производитель водки объяснил «неклассический» спрос на нее в пандемию, власти решили не вводить запрет на экспорт бензина, ФАС оштрафовала «Тинькофф» за нарушение закона «О рекламе». Главные новости за ночь — в обзоре РБК

Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости

В 2021 году себестоимость производства бутылки водки (0,5 л) выросла на 3%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его словам, на это влияет растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.

  • Максудов также объяснил скачок продаж крепкого алкоголя в первую волну пандемии весной 2020 года. Как рассказал глава «Татспиртпрома», в тот период компания наблюдала увеличение популярности недорогой продукции. По его словам, люди покупали ее не для употребления, а как средство дезинфекции.
  • Кроме того, Максудов сообщил о планах «Татспиртпрома» вернуться к развитию алкомаркетов. В 2017 году компания закрыла собственные магазины сети «Арыш Мае». Сейчас менеджмент принимает решение либо о возвращении управления магазинами под этим брендом, либо об открытии новых точек под другой вывеской.

Глава «Татспиртпрома» — РБК: «Потребители создавали мини-Турцию дома»
Бизнес
Руслан Максудов

Правительство решило не вводить запрет на экспорт бензина

Власти не одобрили решение о запрете экспорта бензина и рекомендовали нефтяникам увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в сутки.

  • Ввести такой запрет в ускоренном порядке предложило Минэнерго. Поводом стал рекордный скачок биржевых цен на топливо. В конце июля биржевая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части России достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну.
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ФАС не поверила в лидерство «Тинькофф» по числу клиентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Тинькофф Банк на 100 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе».

  • Речь идет о двух рекламных роликах от ноября 2020 года. В них «Тинькофф» со ссылкой на опрос Deloitte позиционировал себя как «крупнейший частный банк в России по количеству клиентов» и «третий банк по количеству клиентов».
  • В ФАС сочли, что банк ввел потребителей в заблуждение. Как пояснили в службе, опрос показывает число активных розничных клиентов банка, которые воспользовались его услугами за последние 30 дней, а «Тинькофф» поставил себя на третье место в России по общему числу клиентов, а не только розничных.
  • В «Тинькофф» с выводами ФАС не согласились, но пообещали учесть их в будущем. По словам представителя банка, последующие исследования российского банковского рынка подтвердили, что «Тинькофф» является третьим банком в России по общей активной клиентской базе (с учетом как физических, так и юридических лиц).

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Что еще произошло

  • Ученые сообщили, что некоторые изменения климата нельзя будет исправить в течение тысяч лет. Это следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC).
  • Экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики и действующий мэр Элисты Дмитрий Трапезников опроверг сообщения о том, что его избил глава Калмыкии Бату Хасиков. Появившуюся информацию он назвал «очередным фейком писателей-фантастов».
  • США и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии. Чем они грозят республике, разбирался РБК.
Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
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