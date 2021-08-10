Рост себестоимости водки, необратимые изменения климата. Главное за ночь
Один из крупнейших производителей водки заявил о росте ее себестоимости
В 2021 году себестоимость производства бутылки водки (0,5 л) выросла на 3%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его словам, на это влияет растущая стоимость сырьевых товаров, таких как зерно и древесина, а также металлов и упаковки.
- Максудов также объяснил скачок продаж крепкого алкоголя в первую волну пандемии весной 2020 года. Как рассказал глава «Татспиртпрома», в тот период компания наблюдала увеличение популярности недорогой продукции. По его словам, люди покупали ее не для употребления, а как средство дезинфекции.
- Кроме того, Максудов сообщил о планах «Татспиртпрома» вернуться к развитию алкомаркетов. В 2017 году компания закрыла собственные магазины сети «Арыш Мае». Сейчас менеджмент принимает решение либо о возвращении управления магазинами под этим брендом, либо об открытии новых точек под другой вывеской.