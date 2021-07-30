Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина из России

После этого предупреждения биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго. В понедельник, 26 июля, АИ-95 подешевел на 1%, до 59,2 тыс. руб. за тонну, а АИ-92 — на 0,5%, до 57 тыс. руб. По итогам торгов в пятницу, 30 июля, бензин этих двух марок, наоборот, подорожал на 0,65% (до 58,94 тыс. руб.) и 0,36% (57,55 тыс. руб.) соответственно, следует из данных биржи.

Почему подорожал бензин

Участники рынка называют несколько причин роста оптовых цен на бензин, который продолжается на фоне увеличения нефтяных котировок.

Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников во время предыдущего скачка цен 14 июля объяснил, что на них влияет повышенный спрос на топливо из-за роста внутреннего туризма. «Что происходит в этом году с точки зрения экономики, думаю, мы все хорошо понимаем. Все остались в стране. <...> Даже открывшаяся Турция особо пока не спасает, потому что поток туристов небольшой. Все в стране, все ездят на автомобилях», — сказал он.

Замминистра энергетики Павел Сорокин на прошлой неделе говорил, что рост биржевых цен связан с сезонными факторами: повышением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтами нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Он прогнозировал, что цена бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля, после завершения этих ремонтов.

А совладелец и вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун 19 июля заявил, что стоимость бензина в России зависит от курса рубля к иностранным валютам, поэтому она может снизиться до 20 руб. за литр только в том случае, если российская валюта укрепится. «Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 руб. Даже если будет стоить 50 руб., тогда бензин будет по 20 [руб.]», — предположил он.

Биржевые цены напрямую не влияют на стоимость бензина на АЗС: их рост ограничен инфляцией. Но в России действует демпферный механизм, в соответствии с которым крупные производители топлива получают повышенные выплаты из бюджета для сдерживания цен на розничном рынке. В итоге крупным нефтяным компаниям, в составе которых есть НПЗ и АЗС, не так страшен рост оптовых цен, но это грозит большими убытками и может привести к банкротству независимых сетей АЗС. Поэтому одним из инициаторов ввода запрета на экспорт бензина до 1 октября стал Российский топливный союз (РТС), который объединяет такие независимые сети.

Сколько в России производят бензина и кто главный экспортер

В первом полугодии 2021 года производство бензина в России увеличилось на 7,6%, с 18,53 млн до 19,95 млн т. При этом поставки на внутренний рынок росли вдвое быстрее — на 16% (до 17,39 млн т), а на экспорт, наоборот, сократились в 1,5 раза, до 2,418 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Согласно данным ЦДУ ТЭК, самые крупные экспортеры бензина из России — «Сургутнефтегаз» (почти 75 тыс. т в июне 2021 года), «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» (63,5 тыс. т) и «Фортеинвест» (42,9 тыс. т), принадлежащий семье Михаила Гуцериева. Еще 22,5 тыс. т экспортировала «Газпром нефть». Данные ЦДУ ТЭК включают показатели по общему объему экспорта бензина класса К5 («Евро-5») и К2 («Евро-2»), но К2 в соответствии с техрегламентом не классифицируется как топливо, указывает представитель «Роснефти». Ее «дочка» Ангарская НХК направила на экспорт в июне 45,7 тыс. т К2, а объем экспорта бензина «Евро-5» «Роснефти» составил лишь 18,1 тыс т, добавляет он. Это чуть более 2% от общего объема производства автобензинов компании.

В пресс-службе «Роснефти» сообщили, что увеличивают объем производства топлива «даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента». По данным компании, ее доля в совокупной объеме биржевых продаж с начала года составила 46% по бензину и 42% по дизельному топливу. В «Роснефти» также отметили, что компания обеспечивает стабильную работу крупнейшей в России сети собственных АЗС, в которую входят около 3 тыс. заправок. «Таким образом, компания в одиночку несет основную часть нагрузки, которая должна быть распределена между всеми участниками топливного рынка, так как поддержание стабильности и удовлетворение растущего спроса возможно исключительно за счет совокупного увеличения объемов производства и суммарных отгрузок на внутренний рынок, что достижимо при условии увеличения маржинальности переработки», — пояснила пресс-служба компании. Представители «Сургутнефтегаза» и «Фортеинвеста» отказались от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром нефти».

Куда экспортируют бензин из России Наибольший объем экспорта традиционно отправляется на европейский рынок через порты Балтийского, Каспийского, Черного и Азовского морей и по железной дороге в Польшу, отмечает руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая. В первом полугодии 2021 года туда было отгружено 1,4 млн т бензина (58%). На втором месте страны бывшего СССР (788 тыс. т, или более 32,5%), еще около 218 тыс. т поставлено на азиатские рынки, в основном в Монголию (191 тыс. т).

«Временный запрет на экспорт бензина не окажет существенного эффекта на финансовые показатели крупнейших российских вертикально интегрированных компаний, поскольку практически весь производимый в России бензин (около 90%) поставляется на внутренний рынок», — говорит старший аналитик по нефтегазовому сектору инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Среди крупных нефтяных компаний в более уязвимом положении находится «Сургутнефтегаз», у которого экспортные поставки занимают достаточно большую долю, добавил он. В мае доля экспортных поставок компании составила около 60% от общего объема произведенного бензина, однако в июне она сократилась до 40%.

Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 11% произведенного бензина. На прошлой неделе Николай Шульгинов сказал, что в случае сохранения рекордно высоких оптовых цен этот норматив может быть увеличен сразу на 4 п.п., до 15%. Но 28 июля он уточнил, что пока речь идет об увеличении до 12% вне зависимости от решения по запрету экспорта бензина. «Сейчас уже речь идет об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже до 12%. Совместный приказ [Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы] уже на выходе», — отметил министр.



Насколько запрет экспорта — эффективная мера

Последний раз запрет на экспорт бензина из России вводился десять лет назад, во время топливного кризиса 2011 года. Тогда власти ввели заградительную экспортную пошлину на бензин и нафту в размере 90% от пошлины на нефть. Такая же мера обсуждалась в 2018 году, но не была реализована.

Еще в мае Минэнерго рассматривало введение нового запрета на экспорт бензина в качестве «крайней меры реагирования и влияния на рыночную ситуацию», говорил Павел Сорокин. Но 26 июля он сказал, что уже готова вся «нормативка» (нормативная база) для введения этого запрета. Для этого бензин включили в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Такой перечень устанавливается постановлением правительства № 877 от 15 декабря 2007 года. «Смотрим детали и ежедневную динамику: последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз», — отметил замминистра.

Из-за ведения запрета на экспорт предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 120–350 тыс. т, или на 4–11% от уровня текущего спроса, отмечает Лишневецкая. В этом случае произойдет очень существенное снижение оптовых цен — на 6–7 тыс. руб., вероятнее даже больше, прогнозирует она. На оптовые цены также повлияет увеличение норматива биржевых продаж, добавляет Кирилл Бахтин.

Падение оптовых цен негативно отразится на маржинальности НПЗ — потери в марже составят около 30%, но нефтепереработка останется прибыльной, считает руководитель проектов ИГ «Петромаркет». Кроме того, снижения оптовых цен на 6 тыс. руб. относительно текущего уровня окажется достаточно для того, чтобы торговля бензином в мелкооптовом и розничном каналах перестала быть убыточной, замечает она.

Но если под запрет экспорта кроме бензина попадет еще и нафта, то в стране ежемесячно окажутся «заперты» примерно 1,75 млн т прямогонного бензина (этот бензин запрещен к обращению на территории России техническим регламентом Таможенного союза), который экспортируется с НПЗ, включая заводы, перерабатывающие газовый конденсат, и еще около 50 тыс. т бензина газового стабильного с предприятий газопереработки и нефтехимии, говорит Лишневецкая. Месячная потребность внутреннего рынка в нафте составляет 400–600 тыс. т (она ограничена мощностями пиролиза нефтехимических предприятий, перерабатывающих именно это сырье). «Отсутствие возможности хоть куда-то «пристроить» избыточную нафту не оставит производителям никакого иного выхода, кроме как сократить объемы переработки нефти», — предупреждает эксперт. В этом случае, по оценкам ИГ «Петромаркет», загрузка НПЗ сырьем может снизиться на 8,5 млн т в месяц (около 37%).

Ранее эксперты отмечали, что в случае запрета экспорта только бензина у нефтяных компаний может появиться стимул снизить его производство и увеличить на соответствующий объем выпуск нафты для ее последующего экспорта. Но нафта тоже включена в правительственный перечень товаров, на экспорт которых может накладываться временный запрет.