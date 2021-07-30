Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина из России

После этого предупреждения биржевые цены снизились, но незначительно и ненадолго. В понедельник, 26 июля, АИ-95 подешевел на 1%, до 59,2 тыс. руб. за тонну, а АИ-92 — на 0,5%, до 57 тыс. руб. По итогам торгов в пятницу, 30 июля, бензин этих двух марок, наоборот, подорожал на 0,65% (до 58,94 тыс. руб.) и 0,36% (57,55 тыс. руб.) соответственно, следует из данных биржи.
Участники рынка называют несколько причин роста оптовых цен на бензин, который продолжается на фоне увеличения нефтяных котировок.
- Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников во время предыдущего скачка цен 14 июля объяснил, что на них влияет повышенный спрос на топливо из-за роста внутреннего туризма. «Что происходит в этом году с точки зрения экономики, думаю, мы все хорошо понимаем. Все остались в стране. <...> Даже открывшаяся Турция особо пока не спасает, потому что поток туристов небольшой. Все в стране, все ездят на автомобилях», — сказал он.
- Замминистра энергетики Павел Сорокин на прошлой неделе говорил, что рост биржевых цен связан с сезонными факторами: повышением спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтами нескольких нефтеперерабатывающих заводов. Он прогнозировал, что цена бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля, после завершения этих ремонтов.
- А совладелец и вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун 19 июля заявил, что стоимость бензина в России зависит от курса рубля к иностранным валютам, поэтому она может снизиться до 20 руб. за литр только в том случае, если российская валюта укрепится. «Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 руб. Даже если будет стоить 50 руб., тогда бензин будет по 20 [руб.]», — предположил он.
Биржевые цены напрямую не влияют на стоимость бензина на АЗС: их рост ограничен инфляцией. Но в России действует демпферный механизм, в соответствии с которым крупные производители топлива получают повышенные выплаты из бюджета для сдерживания цен на розничном рынке. В итоге крупным нефтяным компаниям, в составе которых есть НПЗ и АЗС, не так страшен рост оптовых цен, но это грозит большими убытками и может привести к банкротству независимых сетей АЗС. Поэтому одним из инициаторов ввода запрета на экспорт бензина до 1 октября стал Российский топливный союз (РТС), который объединяет такие независимые сети.
Сколько в России производят бензина и кто главный экспортер
В первом полугодии 2021 года производство бензина в России увеличилось на 7,6%, с 18,53 млн до 19,95 млн т. При этом поставки на внутренний рынок росли вдвое быстрее — на 16% (до 17,39 млн т), а на экспорт, наоборот, сократились в 1,5 раза, до 2,418 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Согласно данным ЦДУ ТЭК, самые крупные экспортеры бензина из России — «Сургутнефтегаз» (почти 75 тыс. т в июне 2021 года), «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» (63,5 тыс. т) и «Фортеинвест» (42,9 тыс. т), принадлежащий семье Михаила Гуцериева. Еще 22,5 тыс. т экспортировала «Газпром нефть». Данные ЦДУ ТЭК включают показатели по общему объему экспорта бензина класса К5 («Евро-5») и К2 («Евро-2»), но К2 в соответствии с техрегламентом не классифицируется как топливо, указывает представитель «Роснефти». Ее «дочка» Ангарская НХК направила на экспорт в июне 45,7 тыс. т К2, а объем экспорта бензина «Евро-5» «Роснефти» составил лишь 18,1 тыс т, добавляет он. Это чуть более 2% от общего объема производства автобензинов компании.
В пресс-службе «Роснефти» сообщили, что увеличивают объем производства топлива «даже в условиях отрицательной рентабельности розничного сегмента». По данным компании, ее доля в совокупной объеме биржевых продаж с начала года составила 46% по бензину и 42% по дизельному топливу. В «Роснефти» также отметили, что компания обеспечивает стабильную работу крупнейшей в России сети собственных АЗС, в которую входят около 3 тыс. заправок. «Таким образом, компания в одиночку несет основную часть нагрузки, которая должна быть распределена между всеми участниками топливного рынка, так как поддержание стабильности и удовлетворение растущего спроса возможно исключительно за счет совокупного увеличения объемов производства и суммарных отгрузок на внутренний рынок, что достижимо при условии увеличения маржинальности переработки», — пояснила пресс-служба компании. Представители «Сургутнефтегаза» и «Фортеинвеста» отказались от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром нефти».
Куда экспортируют бензин из России
Наибольший объем экспорта традиционно отправляется на европейский рынок через порты Балтийского, Каспийского, Черного и Азовского морей и по железной дороге в Польшу, отмечает руководитель проектов ИГ «Петромаркет» Анна Лишневецкая. В первом полугодии 2021 года туда было отгружено 1,4 млн т бензина (58%). На втором месте страны бывшего СССР (788 тыс. т, или более 32,5%), еще около 218 тыс. т поставлено на азиатские рынки, в основном в Монголию (191 тыс. т).
«Временный запрет на экспорт бензина не окажет существенного эффекта на финансовые показатели крупнейших российских вертикально интегрированных компаний, поскольку практически весь производимый в России бензин (около 90%) поставляется на внутренний рынок», — говорит старший аналитик по нефтегазовому сектору инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Среди крупных нефтяных компаний в более уязвимом положении находится «Сургутнефтегаз», у которого экспортные поставки занимают достаточно большую долю, добавил он. В мае доля экспортных поставок компании составила около 60% от общего объема произведенного бензина, однако в июне она сократилась до 40%.
Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 11% произведенного бензина. На прошлой неделе Николай Шульгинов сказал, что в случае сохранения рекордно высоких оптовых цен этот норматив может быть увеличен сразу на 4 п.п., до 15%. Но 28 июля он уточнил, что пока речь идет об увеличении до 12% вне зависимости от решения по запрету экспорта бензина. «Сейчас уже речь идет об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже до 12%. Совместный приказ [Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы] уже на выходе», — отметил министр.
Насколько запрет экспорта — эффективная мера
Последний раз запрет на экспорт бензина из России вводился десять лет назад, во время топливного кризиса 2011 года. Тогда власти ввели заградительную экспортную пошлину на бензин и нафту в размере 90% от пошлины на нефть. Такая же мера обсуждалась в 2018 году, но не была реализована.
Еще в мае Минэнерго рассматривало введение нового запрета на экспорт бензина в качестве «крайней меры реагирования и влияния на рыночную ситуацию», говорил Павел Сорокин. Но 26 июля он сказал, что уже готова вся «нормативка» (нормативная база) для введения этого запрета. Для этого бензин включили в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Такой перечень устанавливается постановлением правительства № 877 от 15 декабря 2007 года. «Смотрим детали и ежедневную динамику: последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз», — отметил замминистра.
Из-за ведения запрета на экспорт предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 120–350 тыс. т, или на 4–11% от уровня текущего спроса, отмечает Лишневецкая. В этом случае произойдет очень существенное снижение оптовых цен — на 6–7 тыс. руб., вероятнее даже больше, прогнозирует она. На оптовые цены также повлияет увеличение норматива биржевых продаж, добавляет Кирилл Бахтин.
Падение оптовых цен негативно отразится на маржинальности НПЗ — потери в марже составят около 30%, но нефтепереработка останется прибыльной, считает руководитель проектов ИГ «Петромаркет». Кроме того, снижения оптовых цен на 6 тыс. руб. относительно текущего уровня окажется достаточно для того, чтобы торговля бензином в мелкооптовом и розничном каналах перестала быть убыточной, замечает она.
Но если под запрет экспорта кроме бензина попадет еще и нафта, то в стране ежемесячно окажутся «заперты» примерно 1,75 млн т прямогонного бензина (этот бензин запрещен к обращению на территории России техническим регламентом Таможенного союза), который экспортируется с НПЗ, включая заводы, перерабатывающие газовый конденсат, и еще около 50 тыс. т бензина газового стабильного с предприятий газопереработки и нефтехимии, говорит Лишневецкая. Месячная потребность внутреннего рынка в нафте составляет 400–600 тыс. т (она ограничена мощностями пиролиза нефтехимических предприятий, перерабатывающих именно это сырье). «Отсутствие возможности хоть куда-то «пристроить» избыточную нафту не оставит производителям никакого иного выхода, кроме как сократить объемы переработки нефти», — предупреждает эксперт. В этом случае, по оценкам ИГ «Петромаркет», загрузка НПЗ сырьем может снизиться на 8,5 млн т в месяц (около 37%).
Ранее эксперты отмечали, что в случае запрета экспорта только бензина у нефтяных компаний может появиться стимул снизить его производство и увеличить на соответствующий объем выпуск нафты для ее последующего экспорта. Но нафта тоже включена в правительственный перечень товаров, на экспорт которых может накладываться временный запрет.