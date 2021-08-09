Правительство решило не вводить запрет на экспорт бензина из России

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Решение о запрете экспорта бензина из России не было принято на на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Об этом сообщил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. О том, что власти не одобрили решение о запрете экспорта бензина также сообщает источник ТАСС.

«Введение запрета на экспорт бензина не одобрено. Нефтяникам рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс т в сутки», — сказал Аркуша. Он добавил, что нефтяники выразили готовность пойти на этот шаг.

Источник РБК рассказал, что на совещании Новака с нефтяниками также обсуждали проблемы рынка сжиженных углеродных газов (СУГ).По словам собеседника, тяжелая ситуация остается на рынке СУГ с продажей на сургутских базисах из-за аварии на заводе «Газпрома» по подготовке конденсата. Диспаритет цен на топливо на Дальнем Востоке и возможность введения субсидии на поставку в этот регион топлива с других НПЗ обсуждалась на отдельном совещании. Ранее Минэнерго предлагало ввести такую субсидию в размере 4 тыс руб на тонну, но Минфин отклонил инициативу, поскольку не был определен сочник выделения средств.

РБК направил запрос в Минэнерго.