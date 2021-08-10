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Война санкций ,  
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Чем грозят Белоруссии новые санкции США и Великобритании

США объявили секторальные санкции против Белоруссии. В черный список внесен один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», но не БКК - монопольный калийный трейдер. РБК разбирался, что это значит
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

9 августа, спустя год после президентских выборов в Белоруссии, не признанных Западом, администрация президента США Джо Байдена внесла в санкционный черный список 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, включая частных сырьевых трейдеров, близких, как заявили в Минфине США, к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, и два крупных госпредприятия — «Беларуськалий» и Гродненскую табачную фабрику «Неман».

Одновременно правительство Великобритании объявило, что вводит запрет на импорт из Белоруссии калийных удобрений и нефтепродуктов с целью «уменьшить количество выручки, которая поступает режиму Лукашенко».

Первые секторальные меры США

Байден подписал указ, расширяющий санкционный инструментарий в отношении Белоруссии: впервые вводятся секторальные санкции в отношении белорусской экономики. Указ позволяет накладывать блокирующие санкции (заморозка долларовых активов, запрет на ведение бизнеса с американскими лицами) на любые белорусские структуры, которые работают в оборонном секторе и секторе госбезопасности, энергетическом, калийном, табачном, строительном или транспортном секторах Белоруссии.

Во исполнение этого указа Минфин США внес в санкционный черный список SDN, в частности, компании, подконтрольные белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, по утверждению американских властей «тесно связанному с Лукашенко», — нефтетрейдера «Интерсервис», Новую нефтяную компанию, которая владеет правами на экспорт нефтепродуктов с белорусских государственных НПЗ. Но самый значительный удар нанесен по белорусскому калийному сектору за счет добавления в список SDN «Беларуськалия». Минфин США предупредил, что любые компании, которые работают в названных в указе Байдена секторах, могут быть впоследствии внесены в санкционный список. В 2020 году США ввезли нефтепродуктов из Белоруссии на сумму $93 млн, следует из американской внешнеторговой статистики.

«Беларуськалий» в списке, БКК — нет

Минфин США назвал «Беларуськалий» «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко». «Беларуськалий» экспортирует калийные удобрения через монопольного трейдера — ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Трейдер принадлежит «Беларуськалию» только на 48%, остальные акции, по данным «Интерфакса», у Белорусской железной дороги (42%) и страховой компании «Белэксимгарант» (10%). Поскольку ни Белорусская железная дорога, ни «Белэксимгарант» не находятся под санкциями США, БКК тоже не подпадает под них (правило 50%). Минфин США не внес отдельно БКК в санкционный список.

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Однако это не означает, что БКК может спокойно вести расчеты в долларах и продолжать поставлять калий в США, считает бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О'Тул. В допандемическом 2019 году США импортировали калийных удобрений из Белоруссии на сумму почти $220 млн, в 2020 году — на $125,7 млн, а за первое полугодие 2021 года — на $91,2 млн, следует из американской таможенной статистики. БКК выступает фактически как экспортный агент «Беларуськалия», и вывозимая калийная продукция, по правилам и обычным интерпретациям OFAC, все равно должна считаться «заблокированным имуществом» «Беларуськалия» (даже если формально БКК приобретает продукт у «Беларуськалия», а затем продает на международном рынке), сказал О'Тул в разговоре с РБК.

«Это как если бы «Рособоронэкспорт», до того как попал под санкции, попытался экспортировать в США автоматы Калашникова сборки подсанкционного концерна «Калашников», — приводит аналогию эксперт. Тем не менее, он согласен, что это «немного серая зона» санкционных правил, и удивлен, что США просто не внесли БКК в санкционный список вместе с «Беларуськалием», чтобы снять все вопросы. Минфин США выпустил генеральную лицензию (.pdf), до 8 декабря 2021 года разрешающую американским компаниям все сделки, направленные на сворачивание бизнеса с «Беларуськалием» и его дочерними предприятиями, — на практике это означает, что поставки по существующим контрактам можно продолжить до 8 декабря (значит, импорт калия из Белоруссии сразу не обнулится).

Главные импортеры белорусского калия — за пределами США и ЕС

В 2020 году выручка БКК составила 6,62 млрд белорусских рублей (более $2,6 млрд по среднегодовому курсу), а чистая прибыль — лишь 580 тыс. белорусских руб. (около $230 тыс.), следует из ее отчетности. По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), в допандемическом 2019 году Белоруссия отправила на экспорт калийных удобрений (включая смешанные — с азотом, фосфором и калием) на сумму $3,04 млрд: больше всего в Бразилию — $561 млн, Китай — $353 млн, Индию — $347 млн.

Хотя ограничения против Белоруссии формально не подразумевают так называемых вторичных санкций (наказание контрагентов из других стран за сделки с лицом, находящимся под санкциями США), «белорусский» указ Байдена дает право вводить санкции против любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» «Беларуськалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список. «В наши дни именно так большинство интерпретируют вторичные санкции», — сказал РБК Брайан О'Тул.

ЕС впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии
Политика
Фото:Андрей Александров / РИА Новости

В июне Евросоюз также ввел санкции в отношении белорусского калийного сектора, но по другому принципу, нежели США. Европейцы не вносили «Беларуськалий» или БКК в санкционный список, но запретили импорт в ЕС белорусского хлорида калия с определенным содержанием полезного вещества. Объем калийных удобрений, попавших под европейское эмбарго, составлял около €142 млн в 2020 году.

Британские меры, также объявленные 9 августа, практически не окажут эффекта на внешнеторговые связи Белоруссии, следует из таможенной статистики Великобритании. Так, в 2020 году Великобритания импортировала из Белоруссии нефтепродуктов и калийных удобрений лишь на $0,33 млн, следует из базы Comtrade.

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Белоруссия «Беларуськалий» Александр Лукашенко санкции США Великобритания
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