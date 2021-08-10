Чем грозят Белоруссии новые санкции США и Великобритании

США объявили секторальные санкции против Белоруссии. В черный список внесен один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», но не БКК - монопольный калийный трейдер. РБК разбирался, что это значит

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9 августа, спустя год после президентских выборов в Белоруссии, не признанных Западом, администрация президента США Джо Байдена внесла в санкционный черный список 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, включая частных сырьевых трейдеров, близких, как заявили в Минфине США, к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, и два крупных госпредприятия — «Беларуськалий» и Гродненскую табачную фабрику «Неман».

Одновременно правительство Великобритании объявило, что вводит запрет на импорт из Белоруссии калийных удобрений и нефтепродуктов с целью «уменьшить количество выручки, которая поступает режиму Лукашенко».

Первые секторальные меры США

Байден подписал указ, расширяющий санкционный инструментарий в отношении Белоруссии: впервые вводятся секторальные санкции в отношении белорусской экономики. Указ позволяет накладывать блокирующие санкции (заморозка долларовых активов, запрет на ведение бизнеса с американскими лицами) на любые белорусские структуры, которые работают в оборонном секторе и секторе госбезопасности, энергетическом, калийном, табачном, строительном или транспортном секторах Белоруссии.

Во исполнение этого указа Минфин США внес в санкционный черный список SDN, в частности, компании, подконтрольные белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, по утверждению американских властей «тесно связанному с Лукашенко», — нефтетрейдера «Интерсервис», Новую нефтяную компанию, которая владеет правами на экспорт нефтепродуктов с белорусских государственных НПЗ. Но самый значительный удар нанесен по белорусскому калийному сектору за счет добавления в список SDN «Беларуськалия». Минфин США предупредил, что любые компании, которые работают в названных в указе Байдена секторах, могут быть впоследствии внесены в санкционный список. В 2020 году США ввезли нефтепродуктов из Белоруссии на сумму $93 млн, следует из американской внешнеторговой статистики.