Чем грозят Белоруссии новые санкции США и Великобритании

«Беларуськалий» в списке, БКК — нет
Минфин США назвал «Беларуськалий» «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко». «Беларуськалий» экспортирует калийные удобрения через монопольного трейдера — ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Трейдер принадлежит «Беларуськалию» только на 48%, остальные акции, по данным «Интерфакса», у Белорусской железной дороги (42%) и страховой компании «Белэксимгарант» (10%). Поскольку ни Белорусская железная дорога, ни «Белэксимгарант» не находятся под санкциями США, БКК тоже не подпадает под них (правило 50%). Минфин США не внес отдельно БКК в санкционный список.
Однако это не означает, что БКК может спокойно вести расчеты в долларах и продолжать поставлять калий в США, считает бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О'Тул. В допандемическом 2019 году США импортировали калийных удобрений из Белоруссии на сумму почти $220 млн, в 2020 году — на $125,7 млн, а за первое полугодие 2021 года — на $91,2 млн, следует из американской таможенной статистики. БКК выступает фактически как экспортный агент «Беларуськалия», и вывозимая калийная продукция, по правилам и обычным интерпретациям OFAC, все равно должна считаться «заблокированным имуществом» «Беларуськалия» (даже если формально БКК приобретает продукт у «Беларуськалия», а затем продает на международном рынке), сказал О'Тул в разговоре с РБК.
«Это как если бы «Рособоронэкспорт», до того как попал под санкции, попытался экспортировать в США автоматы Калашникова сборки подсанкционного концерна «Калашников», — приводит аналогию эксперт. Тем не менее, он согласен, что это «немного серая зона» санкционных правил, и удивлен, что США просто не внесли БКК в санкционный список вместе с «Беларуськалием», чтобы снять все вопросы. Минфин США выпустил генеральную лицензию (.pdf), до 8 декабря 2021 года разрешающую американским компаниям все сделки, направленные на сворачивание бизнеса с «Беларуськалием» и его дочерними предприятиями, — на практике это означает, что поставки по существующим контрактам можно продолжить до 8 декабря (значит, импорт калия из Белоруссии сразу не обнулится).
Главные импортеры белорусского калия — за пределами США и ЕС
В 2020 году выручка БКК составила 6,62 млрд белорусских рублей (более $2,6 млрд по среднегодовому курсу), а чистая прибыль — лишь 580 тыс. белорусских руб. (около $230 тыс.), следует из ее отчетности. По данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), в допандемическом 2019 году Белоруссия отправила на экспорт калийных удобрений (включая смешанные — с азотом, фосфором и калием) на сумму $3,04 млрд: больше всего в Бразилию — $561 млн, Китай — $353 млн, Индию — $347 млн.
Хотя ограничения против Белоруссии формально не подразумевают так называемых вторичных санкций (наказание контрагентов из других стран за сделки с лицом, находящимся под санкциями США), «белорусский» указ Байдена дает право вводить санкции против любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» «Беларуськалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список. «В наши дни именно так большинство интерпретируют вторичные санкции», — сказал РБК Брайан О'Тул.
В июне Евросоюз также ввел санкции в отношении белорусского калийного сектора, но по другому принципу, нежели США. Европейцы не вносили «Беларуськалий» или БКК в санкционный список, но запретили импорт в ЕС белорусского хлорида калия с определенным содержанием полезного вещества. Объем калийных удобрений, попавших под европейское эмбарго, составлял около €142 млн в 2020 году.
Британские меры, также объявленные 9 августа, практически не окажут эффекта на внешнеторговые связи Белоруссии, следует из таможенной статистики Великобритании. Так, в 2020 году Великобритания импортировала из Белоруссии нефтепродуктов и калийных удобрений лишь на $0,33 млн, следует из базы Comtrade.