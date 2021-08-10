Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата

В мире растет глобальная температура, повышается уровень моря, увеличиваются выбросы углекислого газа, предупредили они. Некоторые изменения необратимы в течение сотен-тысяч лет

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Ученые фиксируют более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и во всей климатической системе, следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC).

Многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны за «тысячи, если не сотни тысяч лет». Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен — тысяч лет, отмечается в отчете. На то чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого газа (CO₂), потребуется 20-30 лет. Уровень моря продолжит повышаться, прогнозируют ученые, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

Авторы доклада подтвердили тезис о том, что ответственности за большую часть изменений климата несет человек. Сокращение выбросов углекислого газа необходимо начинать уже сейчас, предупреждают они, это поможет уменьшить влияние на климат.

Каждое из четырех последних десятилетий было более теплым, чем предшествующее с 1850 года, говорится в отчете IPCC. Глобальная температура в первые два десятилетия XXI века, с 2001 по 2020 год, в среднем составляла 0,99 градуса по Цельсию, это выше, чем было с 1850 по 1900 год. В 2011–2020 годах средняя глобальная температура была уже на 1,09 градуса выше, чем в 1850–1900 гг.

С 1901 по 2018 год средний уровень моря повысился на 0,20 м. Повышение в среднем составило 1,3 мм/год с 1901 по 1971 год, 1,9 мм/год — с 1971 по 2006 год и уже 3,7 мм/год — с 2006 по 2018 год.