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Ученые заявили о необратимых в течение тысяч лет изменениях климата

В мире растет глобальная температура, повышается уровень моря, увеличиваются выбросы углекислого газа, предупредили они. Некоторые изменения необратимы в течение сотен-тысяч лет
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Ученые фиксируют более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и во всей климатической системе, следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC).

Многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны за «тысячи, если не сотни тысяч лет». Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен — тысяч лет, отмечается в отчете. На то чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого газа (CO₂), потребуется 20-30 лет. Уровень моря продолжит повышаться, прогнозируют ученые, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

Авторы доклада подтвердили тезис о том, что ответственности за большую часть изменений климата несет человек. Сокращение выбросов углекислого газа необходимо начинать уже сейчас, предупреждают они, это поможет уменьшить влияние на климат.

Каждое из четырех последних десятилетий было более теплым, чем предшествующее с 1850 года, говорится в отчете IPCC. Глобальная температура в первые два десятилетия XXI века, с 2001 по 2020 год, в среднем составляла 0,99 градуса по Цельсию, это выше, чем было с 1850 по 1900 год. В 2011–2020 годах средняя глобальная температура была уже на 1,09 градуса выше, чем в 1850–1900 гг.

С 1901 по 2018 год средний уровень моря повысился на 0,20 м. Повышение в среднем составило 1,3 мм/год с 1901 по 1971 год, 1,9 мм/год — с 1971 по 2006 год и уже 3,7 мм/год — с 2006 по 2018 год.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад сигналом тревоги для всего человечества. «Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы», — заявил он. Гутерриш предупредил, что если не принять в ближайшее время срочных мер, порог в 1,5 градуса повышения температуры, который мировое сообщество согласилось не переступать, будет пройден.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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В 2019 году журнал Nature сообщал, что в ближайшие три десятилетия уровень Мирового океана может подняться настолько, что несколько сотен миллионов человек будут вынуждены покинуть свои жилища. По мнению специалистов, даже в случае немедленного сокращения выбросов парниковых газов уровень моря к концу XXI века повысится приблизительно на 50 см, а в худшем случае — на 2 м, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек. Около 1 млрд человек в мире сейчас живут в районах, расположенных не более чем на 10 м выше уровня моря, из них около четверти — не более чем на 1 м, отмечал журнал.

В начале августа ученые из Орегонского университета в США
заявили, что рекордный рост уровня углекислого газа, метана и закиси азота и рост числа бедствий превращают планету в «пороховую бочку». «Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — предупредили ученые.

Авторы
Елена Чернышова, Мария Лисицына Мария Лисицына
изменение климата глобальное потепление ученые ООН
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