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Пандемия коронавируса ,  

Производитель водки объяснил «неклассический» спрос на нее в пандемию

Скачок продаж крепкого алкоголя в 2020 году был вызван не только попыткой россиян скрасить время в самоизоляции. Как рассказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов, потребители использовали его как средство для дезинфекции
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Гендиректор третьего по обороту производителя водки компании «Татспиртпром» Руслан Максудов в интервью РБК рассказал, что в первой половине 2020 года компания наблюдала увеличение популярности недорогой продукции, но совсем не для употребления.

«Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь», — поделился он.

Глава «Татспиртпрома» — РБК: «Потребители создавали мини-Турцию дома»
Бизнес
Руслан Максудов

Вместе с усилением мер по борьбе с коронавирусом в первую волну пандемии весной 2020 года Росалкогольрегулирование зафиксировало резкий рост продаж крепкого алкоголя. В период с апреля по июнь прошлого года, на которые пришелся разгар локдауна, ведомство сообщило, что продажи алкоголя крепче девяти градусов (виски, ром, текила и пр.; водка и коньяк в эту категорию не входят) выросли на 22%, до 1,7 млн дал. Исследователи из компании Nielsen отмечали также, что в апреле 2020 года потребители чаще выбирали крепкий алкоголь, включая водку, в большой таре — свыше 1 л.

Однако для категории водки это был лишь временный рост. По итогам 2020 года алкогольные напитки были одной из самых растущих категорий товаров повседневного спроса, но наибольший рост в натуральных продажах показывали джин (+33%), шампанское (+31%) и виски (+17%), а меньше всего приросли именно продажи водки — 1%, подсчитали ранее в Nielsen.

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В целом же, по мнению Максудова, россияне запасались алкоголем впрок для того, чтобы возместить невозможность посещать рестораны и бары, которые были на время закрыты из-за ограничительных мер: «У нас жизнь теперь делится на «до ковида» и «после». Люди устали сидеть дома [...] Поэтому потребители устраивали для себя небольшие праздники, дома создавали мини-Турцию. Мы видим, что история домашнего приготовления коктейлей растет, мы в нее верим».

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Глава «Татспиртпрома» убежден, что рынок водки уже насыщен и будет показывать лишь небольшой прирост в ближайшие 5–10 лет. Даже на таком зрелом рынке появляются новые ниши, так, по наблюдениям компании быстро растет сегмент водки с различными вкусами. «У классической водки всегда будет свой потребитель, но она считается продуктом для старшего поколения, «old school», как говорит молодое поколение, — объясняет Руслан Максудов. — Продукт должен быть все мягче и мягче, а вкусовые водки потребители воспринимают больше как продукт для коктейлей».

Автор
Анна Левинская
Водка «Татспиртпром» продажи
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