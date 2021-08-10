Производитель водки объяснил «неклассический» спрос на нее в пандемию

Скачок продаж крепкого алкоголя в 2020 году был вызван не только попыткой россиян скрасить время в самоизоляции. Как рассказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов, потребители использовали его как средство для дезинфекции

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Гендиректор третьего по обороту производителя водки компании «Татспиртпром» Руслан Максудов в интервью РБК рассказал, что в первой половине 2020 года компания наблюдала увеличение популярности недорогой продукции, но совсем не для употребления.

«Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь», — поделился он.

Вместе с усилением мер по борьбе с коронавирусом в первую волну пандемии весной 2020 года Росалкогольрегулирование зафиксировало резкий рост продаж крепкого алкоголя. В период с апреля по июнь прошлого года, на которые пришелся разгар локдауна, ведомство сообщило, что продажи алкоголя крепче девяти градусов (виски, ром, текила и пр.; водка и коньяк в эту категорию не входят) выросли на 22%, до 1,7 млн дал. Исследователи из компании Nielsen отмечали также, что в апреле 2020 года потребители чаще выбирали крепкий алкоголь, включая водку, в большой таре — свыше 1 л.

Однако для категории водки это был лишь временный рост. По итогам 2020 года алкогольные напитки были одной из самых растущих категорий товаров повседневного спроса, но наибольший рост в натуральных продажах показывали джин (+33%), шампанское (+31%) и виски (+17%), а меньше всего приросли именно продажи водки — 1%, подсчитали ранее в Nielsen.