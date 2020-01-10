Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Психологическая война как версия авиакатастрофы в Иране, рейтинговый потолок российских компаний, россияне пополнили список долларовых миллиардеров, ограничение военных полномочий Трампа; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Abedin Teherkenareh / EPA / ТАСС

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

Официальный Иран продолжает отрицать версию о том, что его силы случайно могли сбить украинский лайнер в небе над Тегераном. Ранее с подобными предположениями выступили премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. У Оттавы, в частности, есть данные, что лайнер упал после попадания ракеты.

Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что лайнер мог быть сбит ракетой из комплекса «Тор М1», стоящего на вооружении Ирана. По данным Newsweek, зенитчики готовились к отражению ответного налета американских ВВС и случайно сбили украинский самолет.

«Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана», — заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабей. Он призвал страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, направить своих представителей в Иран.

Тегеран также официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и тот согласился назначить своего представителя.

Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал слухами и счел научно невозможной версию о попадании ракеты в украинский самолет. Он отметил, что в момент катастрофы в воздушном пространстве Ирана на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 км) одновременно находилось несколько самолетов, выполнявших внутренние и международные рейсы.



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