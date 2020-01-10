Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Официальный Иран продолжает отрицать версию о том, что его силы случайно могли сбить украинский лайнер в небе над Тегераном. Ранее с подобными предположениями выступили премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. У Оттавы, в частности, есть данные, что лайнер упал после попадания ракеты.
- Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что лайнер мог быть сбит ракетой из комплекса «Тор М1», стоящего на вооружении Ирана. По данным Newsweek, зенитчики готовились к отражению ответного налета американских ВВС и случайно сбили украинский самолет.
- «Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана», — заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабей. Он призвал страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, направить своих представителей в Иран.
- Тегеран также официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и тот согласился назначить своего представителя.
- Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал слухами и счел научно невозможной версию о попадании ракеты в украинский самолет. Он отметил, что в момент катастрофы в воздушном пространстве Ирана на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 км) одновременно находилось несколько самолетов, выполнявших внутренние и международные рейсы.
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