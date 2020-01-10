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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Психологическая война как версия авиакатастрофы в Иране, рейтинговый потолок российских компаний, россияне пополнили список долларовых миллиардеров, ограничение военных полномочий Трампа; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Abedin Teherkenareh / EPA / ТАСС

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

Официальный Иран продолжает отрицать версию о том, что его силы случайно могли сбить украинский лайнер в небе над Тегераном. Ранее с подобными предположениями выступили премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. У Оттавы, в частности, есть данные, что лайнер упал после попадания ракеты.

  • Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что лайнер мог быть сбит ракетой из комплекса «Тор М1», стоящего на вооружении Ирана. По данным Newsweek, зенитчики готовились к отражению ответного налета американских ВВС и случайно сбили украинский самолет.
  • «Все эти сообщения представляют собой психологическую войну против Ирана», — заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабей. Он призвал страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, направить своих представителей в Иран.
  • Тегеран также официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании крушения лайнера, и тот согласился назначить своего представителя.
  • Ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал слухами и счел научно невозможной версию о попадании ракеты в украинский самолет. Он отметил, что в момент катастрофы в воздушном пространстве Ирана на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 км) одновременно находилось несколько самолетов, выполнявших внутренние и международные рейсы.


Эксперты указали на достижение компаниями из России рейтингового потолка


Несмотря на то что в 2019 году агентства Moody’s и Fitch повысили суверенный кредитный рейтинг России, в целом рейтинги российских нефинансовых компаний стали реже меняться в сторону улучшения. В 2018-м таких было гораздо больше, констатируют эксперты Аналитического центра при правительстве.

  • В 2017 году ситуация была иной: экономика России активно восстанавливалась после кризиса, ориентированные на экспорт компании выиграли от девальвации рубля. Однако постепенно эффект от нее исчерпался, усилилась санкционная риторика, и ожидания рейтинговых агентств в 2018-м ухудшились.
  • Дальнейшее снижение показателя в 2019 году было связано с опасениями замедления мировой экономики, ухудшением прогнозов по росту российского ВВП, низкими темпами реализации нацпроектов и ухудшением инвестиционного климата.
  • В последние годы рейтинговые агентства активно пересматривали в сторону повышения рейтинги и прогнозы по российским эмитентам: в определенный момент многих из них оказались высокими относительно суверенного рейтинга России. Эксперты полагают, что эти компании достигли странового потолка и теперь больше некуда расти.

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Журнал Forbes включил в свой перечень долларовых миллиардеров российских бизнесменов Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. Оба попали в список благодаря продаже основанного ими стартапа Veeam Software американскому фонду Insight Partners.

  • Компния Veeam была основана в 2006 году. Она разрабатывает продукты в области резервного копирования, восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения данных.
  • Сумма сделки — $5 млрд. Продажа компании должна завершиться в первом квартале 2020 года. После этого Тимашев и Баронов покинут совет директоров.
  • Оба предпринимателя входят в список 200 богатейших российских бизнесменов с 2017 года. В рейтинге за 2019-й состояние и того и другого Forbes оценивал в $700 млн.


Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей конгресса США утвердила рекомендательную резолюцию, которая предлагает запретить президенту использовать американские военные силы против Ирана без соответствующего разрешения конгресса.

  • Согласно тексту документа, глава государства может применять силу, только если от Ирана исходит угроза атаки против США или их солдат. В то же время президент все равно должен объяснять мотивы своих действий конгрессу.
  • Резолюция была принята на фоне обострения противоречий с Тегераном. Причиной стало убийство по приказу американского лидера Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке.
  • В администрации президента раскритиковали принятую резолюцию. «Просто еще один политический шаг, потому что он не имеет обязательной силы и силы закона», — заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Решение Трампа нанести удар по Сулеймани, которого Вашингтон считает одним из главных террористов, он назвал правомерным, поскольку президент является верховным главнокомандующим.
Автор: Сергей Витько
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