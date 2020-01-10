Джонсон допустил случайное попадание иранской ракеты в украинский лайнер

Великобритания допускает случайное попадание иранской ракеты в самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), разбившийся близ Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Telegraph.

«Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». Это вполне могло быть сделано непреднамеренно», — отметил Джонсон.

Накануне аналогичную позицию озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, пассажирский лайнер мог могли сбить иранской ракетой «земля — воздух» по случайности. На фоне заявления Трюдо официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к властям Канады и ряда других стран с просьбой предоставить данные о крушении лайнера.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал слухами версию о попадании ракеты в украинский самолет и счел ее научно невозможной. В частности, Абедзаде утверждает, что в момент катастрофы в воздушном пространстве Ирана на высоте 8 тыс. футов (около 2,4 км) одновременно находились несколько внутренних и международных рейсов, что говорит о некорректности данноного утверждения.

Самолет «Международных авиалиний Украины». летевший в Киев, разбился утром 8 января после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Большинство погибших — граждане Ирана и Канады. Также на борту самолета были граждане Украины, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

В Киеве рассматривают четыре основные версии катастрофы: поражение самолета зенитной ракетой, в том числе ЗРК «Тор», столкновение с беспилотником или другим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате теракта. При этом из отчета Организации гражданской авиации Ирана следует, что перед падением лайнер загорелся, а его экипаж пытался вернуться в аэропорт вылета.