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Финансы ,  
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Эксперты указали на достижение компаниями из России рейтингового потолка
Рейтинговые агентства в 2019 году стали реже поднимать кредитные рейтинги российским нефинансовым компаниям, выяснили эксперты Аналитического центра при правительстве. Многие эмитенты достигли странового потолка и им некуда расти
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Рейтинги российских нефинансовых компаний стали реже меняться в сторону улучшения: коэффициент рейтинговых действий - соотношение числа повышений рейтингов к количеству понижений - снижается второй год подряд, свидетельствуют расчеты Аналитического центра при правительстве (есть у РБК). В 2019 году соотношение позитивных пересмотров рейтингов российских эмитентов к негативным снизилось до 2,6 — с 3,1 с 2018 году и 5,4 в 2017-м (более ранних данных не приводится), говорится в обзоре.

Это происходит в условиях ограниченного доступа российского бизнеса на международные рынки капитала и замедления роста ВВП России. В число агентств, действия которых легли в основу расчетов, вошли S&P, Moody’s, Fitch, российские АКРА и «Эксперт РА», а также ряд национальных агентств - японские JCR и R&I, китайское Chengxin International Credit Rating и американское Egan-Jones.

Коэффициент рейтинговых действий в отношении российских компаний снизился несмотря на то, что в феврале 2019 года суверенный кредитный рейтинг России повысило агентство Moody’s, а в августе — агентство Fitch, что автоматически повлекло за собой повышение рейтингов крупных эмитентов, преимущественно с госучастием, отмечается в обзоре Аналитического центра (АЦ). Но в целом число повышений сократилось: в 2019 году их было гораздо меньше, чем в 2018-м, поясняет замначальника департамента экспертно-аналитических работ АЦ Даниил Наметкин. Об увеличении числа негативных рейтинговых действий речь не идет.

Как оценивали оптимизм рейтинговых агентств

Коэффициент рейтинговых действий показывает отношение количества повышений кредитных рейтингов компаний, а также повышений прогнозов по ним (с негативного до стабильного и позитивного) к количеству их снижений и ухудшений прогнозов в течение года. Соотношение 2,6 означает, что пересмотров прогнозов и рейтингов «вверх» было в 2,6 раза больше, чем пересмотров «вниз». Значение, равное единице, означает одинаковое количество позитивных и негативных действий, а значение меньше единицы сигнализирует о преобладании пессимистичных ожиданий экспертов.

Показатель не учитывает изменения суверенных и субсуверенных рейтингов, а также рейтингов компаний финансового сектора.

В целом по миру в 2019 году упомянутые агентства чаще снижали рейтинги нефинансовым компаниям, чем повышали: коэффициент составил 0,6 против 1,1 в 2018 году и 1,2 — в 2017-м.

В 2017 году коэффициент рейтинговых действий для российских эмитентов был высоким и составлял 5,4: экономика активно восстанавливалась после кризиса, ориентированные на экспорт компании выиграли от девальвации рубля. Однако постепенно эффект от девальвации исчерпался, усилилась санкционная риторика против России, и ожидания рейтинговых агентств в 2018 году ухудшились, рассуждает Наметкин.

Дальнейшее снижение показателя в 2019 году, по его словам, было связано с целым комплексом факторов. Во-первых, это опасения замедления мировой экономики, в первую очередь Китая, на который российские экспортеры сырья делали ставку в условиях санкций. Во-вторых, в течение года крупнейшие мировые финансовые институты несколько раз ухудшали прогнозы по росту российского ВВП. Кроме того, нацпроекты правительства в 2019 году хотя и начали реализовываться, но не с той скоростью, с какой планировалось. Ожидания властей, что при стабильно низкой инфляции и отсутствии внешних шоков инвесторы начнут возвращаться в Россию как в тихую гавань и инвестиционный спрос будет оживать, не реализовались, констатирует Наметкин: в экономике есть более существенные структурные проблемы, препятствующие этому, в том числе инвестиционный климат.

Потолок для рейтингов

В последние годы рейтинговые агентства активно пересматривали вверх рейтинги и прогнозы по российским эмитентам, и в какой-то момент рейтинги многих из них оказались высокими не только относительно других развивающихся рынков, но и относительно суверенного рейтинга России, замечает старший аналитический директор московского офиса S&P Global Ratings Борис Копейкин. У нескольких корпоративных эмитентов, в частности ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа, рейтинги уже выше странового, хотя такое возможно лишь в исключительных случаях — для особо сильных компаний с большой экспортной выручкой. Ожидать такого же быстрого роста рейтингов для них сложно, говорит эксперт: «Большинство крупных нефтяных и газовых компаний и часть металлургических уже достигли очень высокого уровня рейтингов для существующих в России институциональных и страновых рисков».

Агентство Moody’s в 2019 году также в основном повышало рейтинги российским компаниям, прежде всего вслед за повышением суверенного рейтинга России, говорит младший управляющий директор группы корпоративного финансирования агентства Moody’s Виктория Майсурадзе. В итоге ряд компаний сейчас имеют рейтинг от Moody’s на уровне странового потолка, и если суверенный рейтинг не будет повышаться (чего агентство не ждет, прогноз по нему стабильный), повышения рейтингов российских эмитентов в дальнейшем могут быть в основном точечными, добавляет эксперт. При этом в России у агентства страновой потолок по рейтингу выше суверенного (например, у «Газпрома» и ЛУКОЙЛа): суверенный рейтинг Baa3, а страновой потолок по долговым обязательствам в иностранной валюте Baa2.

Агентство Fitch в 2019 году повысило рейтинги российским нефинансовым компаниям более 20 раз и всего один раз снизило, замечает старший директор по корпоративным рейтингам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Доля рейтингов инвестиционного уровня (ВВВ- и выше) выросла с 30 до 36%, в основном из-за повышения суверенного рейтинга. В отсутствие новых санкций количество позитивных и негативных пересмотров корпоративных рейтингов в 2020 году может оказаться минимальным за последние годы, добавляет он.

У АКРА в 2018 и 2019 году рейтинговый коэффициент находился на уровне 4, сообщила старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова. В целом на снижение темпов повышения рейтингов могло повлиять исчерпание эффекта низкой базы после понижений 2015 года, отмечает она.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: S&P, Moody's, Fitch, АКРА
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