Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами благодаря продаже основанного им стартапа Veeam Software американскому фонду Insight Partners. Сумма сделки — $5 млрд

Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами. Сумма сделки составляет $5 млрд.

Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении Veeam. После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.

Оба бизнесмена входят в список 200 богатейших российских бизнесменов с 2017 года. В рейтинге за 2019 год состояние каждого из них Forbes оценивал в $700 млн.

«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.