Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров

Американский венчурный фонд Insight Partners объявил 9 января о заключении окончательного соглашения по приобретению компании Veeam Software. Таким образом, по оценке Forbes, основатели последней — российские бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов — стали долларовыми миллиардерами. Сумма сделки составляет $5 млрд.
Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении Veeam. После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Оба бизнесмена входят в список 200 богатейших российских бизнесменов с 2017 года. В рейтинге за 2019 год состояние каждого из них Forbes оценивал в $700 млн.
«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.