Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа

Чем вызвано беспокойство конгресса

На фоне роста противоречий с Ираном в течение последних 8 месяцев США отправили на Ближний Восток дополнительно 15 тыс. солдат, а убийство иранского генерала Касема Сулеймани и ответ Тегерана в виде ракетного удара по американским базам в Ираке способен еще сильнее обострить эскалацию, говорится в резолюции Слоткин. «У представителей конгресса есть серьезное, неотложное беспокойство относительно решения администрации ввязаться в конфронтацию против Ирана и отсутствие у нее [администрации] стратегии», — написала она в Twitter, комментируя свою инициативу. «Если президент хочет втянуть нас в войну, он должен получить разрешение конгресса», — считает представитель палаты представителей. Поведение Ирана на Ближнем Востоке носит дестабилизирующий характер, но это не дает право исполнительной власти игнорировать волю законодателей, убеждена Слоткин.

Какие военные полномочия имеет президент США Американская Конституция не содержит четких разграничений между полномочиями конгресса и президента в военной или внешнеполитических сферах. Согласно тексту основного закона, право объявлять войны другим странам закреплено за конгрессом. В то же время, согласно статье 2 Конституции, президент является верховным главнокомандующим страны. В качестве правомерности решения ликвидировать Сулеймани американская администрация привела два аргумента: США действовали в оборонительном ключе, так как Сулеймани, по данным разведки, занимался подготовкой атак против Америки

действия Сулеймани и Ирана представляли угрозу американскому контингенту в Ираке, а мандат на развертывание в этой стране солдат администрации был дан конгрессом еще в 2002 году В четверг Трамп заявил, что иранский генерал готовился взорвать посольство США (в какой стране он не уточнил).

Поддержку резолюции Слоткин выразили ведущие политики Демократической партии. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала поведение американской администрации, назвав ее решение ликвидировать Сулеймани «провокационным и непропорциональным». «Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном», — говорится в заявлении Пелоси.

Член палаты представителей Анна Эшу заявила о сомнениях в том, что у администрации Трампа были правомерные основания для убийства Сулеймани. В частности, она не убеждена, что он представлял непосредственную угрозу для США.

Масштабные военные действия США против Ирана должны осуществляться только после обсуждений этого вопроса в конгрессе и согласия законодателей, считает сенатор-демократ Тим Кейн. На прошлой неделе он представил в сенате собственную резолюцию, требующую вывести американский контингент с Ближнего Востока.

При этом, в отличие от инициативы Слоткин, резолюция Кейна не является рекомендательной. Это означает, что если ее примут большинство в обеих палатах конгресса, то потом она отправится на подпись к Трампу. В случае подписания президентом резолюции, она будет иметь юридическую силу.

В пользу ограничений полномочий президента высказались и некоторые республиканцы, выступающие за более сдержанную внешнюю политику страны. О готовности принять резолюцию Кейна, в частности, заявили сенаторы-республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли. Пол призывает к диалогу с Ираном. Он также назвал «оскорблением» тезис администрации о том, что она имела право на ликвидацию Сулеймани на основании авторизации конгресса о войне с Ираком от 2002 года. Ли сказал, что исполнительная власть не смогла дать гарантий своей подотчетности конгрессу.

Чем резолюция грозит Трампу

Дональд Трамп осудил текст резолюции Слоткин, назвав инициативу демократов «травлей президента». Сенатор Линдси Грэм считает, что ограничения президентских полномочий играет на руку Ирану и врагам США.

Раскритиковал предложение Слоткин и бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. «Она идет вразрез с тем, как полномочия в рамках внешней политики распределены между президентом и конгрессом», — написал он в Twitter.

Законодателям вряд ли удастся утвердить меры, которые на законодательном уровне запретят Трампу использовать военные силы в конфронтации с Ираном, считают эксперт аналитического центра Brookings Institution Скотт Андерсон и юридический эксперт Маргарет Тэйлор. Как отметили аналитики в своей статье на портале Lawfare, резолюция Слоткин не имеет юридической силы, а резолюция Кейна, скорее всего, будет заблокирована президентом. «Для преодоления его вето потребуется две-трети голосов в палате представителей и сенате [...]. Это очень серьезное препятствие, преодолеть которое конгрессу удавалось только в очень редких случаях», — отметили они.

В то же время принятие конгрессом резолюций Кейна и Слоткин может оказать прессинг на Трампа и склонить его к более умеренной линии в отношении Тегерана, допускают Андерсон и Тэйлор. Например, когда законодатели поддержали резолюции против поддержки действий Саудовской Аравии в Йемене, администрация США начала проводить более сдержанную политику на этом направлении, напомнили аналитики.