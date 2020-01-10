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Гибель Сулеймани ,  
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Белый дом счел нелепой резолюцию о полномочиях Трампа по Ирану

Белый дом раскритиковал принятие Палатой представителей резолюции, которая ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа по отношению к Ирану. В заявлении официального представителя Белого дома Хогана Гидли сказано, что президент имеет право и обязан защищать нацию от терроризма.

«Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз», — сказал Гидли.

Он назвал действия конгресса ошибочными, а принятие резолюции нелепым решением. «Просто еще один политический шаг, потому что он не имеет обязательной силы и не имеет силы закона», — добавил представитель Белого дома.

В заявлении отмечается, что решение Трампа нанести удар по Касему Сулеймани, которого Вашингтон называет одним из главных террористов, было правильным и санкционировано в соответствии с конституционными полномочиями президента как верховного главнокомандующего.

Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа
Политика

В ночь на пятницу Палата представителей одобрила рекомендательную резолюцию, предлагающую ограничить право президента США в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана. Документ был принят 224 голосами, против высказались 194 члена палаты представителей. Далее резолюция отправится на одобрение в сенат.
 

Теги: Белый дом, Иран, Дональд Трамп
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