Рекорд пандемии, переговоры по Карабаху в Москве. Главные новости РБК
В России рекорд по заболевшим COVID-19
В стране за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания COVID-19, это абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса в России.
- До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая, тогда выявили 11 656 новых заражений. Всего к 9 октября с начала распространения вируса в стране заболели 1 272 238 человек.
- Число умерших от коронавируса за сутки превысило 200 человек, однако не превысило максимума за время эпидемии, который был зафиксирован 29 мая — 232 человека.
- В Кремле предупредили, что если ситуация с коронавирусом в России будет усложняться и дальше, это станет поводом для обсуждения новых карантинных мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов.