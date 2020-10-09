Рекорд пандемии, переговоры по Карабаху в Москве. Главные новости РБК

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в России достигло рекорда, в Москве начались переговоры по Карабаху, президент Киргизии ввел в столицу войска, в Москве думают о закрытии клубов; основные события дня — в обзоре РБК

В России рекорд по заболевшим COVID-19

В стране за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания COVID-19, это абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса в России.