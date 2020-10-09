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Рекорд пандемии, переговоры по Карабаху в Москве. Главные новости РБК

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в России достигло рекорда, в Москве начались переговоры по Карабаху, президент Киргизии ввел в столицу войска, в Москве думают о закрытии клубов; основные события дня — в обзоре РБК

В России рекорд по заболевшим COVID-19

В стране за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев заболевания COVID-19, это абсолютный рекорд за все время эпидемии коронавируса в России.

  • До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая, тогда выявили 11 656 новых заражений. Всего к 9 октября с начала распространения вируса в стране заболели 1 272 238 человек.
  • Число умерших от коронавируса за сутки превысило 200 человек, однако не превысило максимума за время эпидемии, который был зафиксирован 29 мая — 232 человека.
  • В Кремле предупредили, что если ситуация с коронавирусом в России будет усложняться и дальше, это станет поводом для обсуждения новых карантинных мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов.

Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве

Министры прибыли в столицу по приглашению Владимира Путина, который накануне призвал Баку и Ереван прекратить бои. От российской стороны в переговорах участвует Сергей Лавров.

  • Переговоры проходят в доме приемов МИД России, в консультациях с азербайджанской стороны участвует Джейхун Байрамов, с армянской — Зограб Мнацаканян.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев незадолго до переговоров предостерег, что если глава МИД Армении на переговорах скажет, что Карабах — это Армения, то они будут прерваны.
  • Во время переговоров Минобороны Армении сообщило о новом ударе по столице Нагорного Карабаха Степанакерту.
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Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС
Журналисты и сотрудники ДПС у Дома приемов МИД РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Киргизии вводит войска в Бишкек

Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в столице после протестов и приказал ввести в город войска. Режим ЧП начнет действовать с 20:00 (17:00 мск) 9 октября и закончится 21 октября.

  • В своем указе президент определил меры, которые может вводить комендатура на территории Бишкека.
  • На бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено покушение, сообщила его советница. Она опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на своем автомобиле.
  • На митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо между демонстрантами началась потасовка, по сообщениям СМИ, были слышны выстрелы и хлопки, участники потасовки бросали друг в друга камни.

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В Москве могут закрыть ночные клубы, бары и караоке

Московские власти рассматривают сценарий ухудшения эпидемиологической ситуации и меры по ограничению контактов между людьми в городе.

  • О планах закрытия для посещения ночных клубов, баров и караоке РБК сообщили источники. При этом о закрытии ресторанов и мест общественного питания речь пока не идет, сидящие за столиками люди рассматриваются как меньшая опасность, чем большое скопление посетителей в заведениях, предполагающих другие виды активности, кроме еды и выпивки.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы «продержаться несколько месяцев» до начала всеобщей вакцинации. Он отметил, что люди устали от ограничений, но ждать осталось недолго.
  • По его словам, закрытие Москвы на карантин будет «последним шагом».
Автор
Владислав Гордеев
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