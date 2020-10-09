Советница Атамбаева сообщила о покушении на экс-президента

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На бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом сообщает Sputnik — Кыргызстан со ссылкой на его советницу Кундуз Жолдубаеву.

В своем Facebook она опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на его автомобиле. По словам Жолдубаевой, в машину стреляли боевыми пулями, экс-президент не пострадал.

Ранее Sputnik — Кыргызстан и «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщили, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль Атамбаева во время беспорядков на митинге в Бишкеке.

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