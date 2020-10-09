Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве

Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту (Фото: РИА Новости)

По столице Нагорного Карабаха нанесли новый удар. Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Вновь нанесен ракетный удар по Степанакерту», — отметил он.

В Минобороны Азербайджана незадолго до этого заявили, что военные сбили в небе на высоте более 20 км баллистическую ракету, которую выпустили с территории Армении. В ведомстве отметили, что она направлялась в азербайджанский город Мингячевир.

В Москве начались трехсторонние переговоры глав министерств иностранных дел России, Азербайджана и Армении (Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна). Встреча проходит в Доме приемов МИДа.



Агентство AFP ранее со ссылкой на представителя президента Франции сообщило, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу.