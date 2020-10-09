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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве

Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту (Фото: РИА Новости)

По столице Нагорного Карабаха нанесли новый удар. Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Вновь нанесен ракетный удар по Степанакерту», — отметил он.

В Минобороны Азербайджана незадолго до этого заявили, что военные сбили в небе на высоте более 20 км баллистическую ракету, которую выпустили с территории Армении. В ведомстве отметили, что она направлялась в азербайджанский город Мингячевир.

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В Москве начались трехсторонние переговоры глав министерств иностранных дел России, Азербайджана и Армении (Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна). Встреча проходит в Доме приемов МИДа.

Агентство AFP ранее со ссылкой на представителя президента Франции сообщило, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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