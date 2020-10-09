Кремль предупредил о возможных решениях федерального штаба из-за COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК

Если ситуация с коронавирусом в России будет усложняться и дальше, это станет поводом для обсуждения возможных новых мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За последние сутки в России впервые зафиксировали более 12 тыс. выявленных случаев коронавируса.

«Очевидно, что цифры растут. Сегодня действительно печальный антирекорд по России. Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья», — прокомментировал Песков новый рекорд по числу заболевших в России.

«Если ситуация будет и дальше усложняться, конечно это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. И это потребует каких-то действий и решений, но каких именно не могу сказать», — сказал Песков.

Материал дополняется.