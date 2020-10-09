В мэрии рассмотрели возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке

РБК направил запросы в мэрию и департамент торговли и услуг Москвы.
Ситуация с коронавирусом и новые ограничения
По данным на 8 октября, в России было зарегистрировано 11 493 новых случая заболевания, в Москве этот показатель равнялся 3323. За последние сутки в стране скончался 191 человек. В начале текущей недели в Москве было зафиксировано два негативных антирекорда по коронавирусу, об этом сообщала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Речь идет о более 4 тыс. заболевших и более 1 тыс. госпитализированных за 24 часа.
К концу октября число новых регистрируемых случаев заражения COVID-19 приблизилось к летним показателям. В понедельник, 6 октября, суточный прирост новых заболевших — 11 615 человек — был близок к самому большому на сегодняшний день показателю: 11 656 случаев за 11 мая.
В Кремле и в правительстве Москвы утверждали, что пока власти не обсуждают возвращение жестких ограничений вроде введения пропускного режима ни на городском, ни на федеральном уровне.
Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин уже начал ужесточать антиэпидемиологический режим. Так, в связи с ростом числа заражений он объявил о двухнедельных школьных каникулах с 5 по 18 октября, потребовал от работодателей обязательного перевода на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, был приостановлен льготный проезд для школьников и пожилых москвичей, продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и др. переведена в электронный вид.
Какие ограничения уже вернули зарубежные страны
Во Франции, в Париже, в начале текущей недели были закрыты бары, тренажерные залы и бассейны на срок до двух недель, чтобы сдержать распространение коронавируса. Открытыми останутся рестораны при условии соблюдения правил гигиены. В Испании, в Мадриде, бары и рестораны не могут работать после 22:00, а за одним столиком не могут сидеть более шести человек. Такие же ограничения были введены в Финляндии.
В Чехии в связи с ростом числа заболевших действуют аналогичные меры по времени работы баров и ресторанов; кроме того, одновременно собираться вместе на открытом воздухе разрешается группами не более 20 человек. Правительство Исландии обязало владельцев баров и тренажерных залов закрыться и ввело ограничения по одновременным групповым собраниям.
В Германии региональные власти еще весной вводили собственные системы контроля за посетителями ресторанов и баров. Так, в земле Рейнланд-Пфальц при бронировании клиенты должны были указывать контактные данные тех, с кем собираются посетить заведение. Администратор заведения обязался хранить эту информацию в течение месяца. Те же правила вводились для ресторанов, кафе, баров и других питейных заведений.
Чиновники сейчас также изучают зарубежный опыт ограниченного доступа в заведения и контроля за посетителями, но пока этот сценарий не является приоритетным, уточнил собеседник РБК в мэрии.
Авторы
Вячеслав Козлов, Егор Губернаторов
При участии
Евгения Кузнецова