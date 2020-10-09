В мэрии рассмотрели возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке

В мэрии Москвы обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке, говорят источники РБК. Такие меры — реакция на не спадающий трафик в городе, несмотря на вторую волну эпидемии коронавируса, объясняют чиновники

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Что запланировали

В мэрии Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом РБК сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.

«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — пояснил РБК источник в мэрии. По его словам, необходимость введения таких мер власти Москвы объясняют «высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом». «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил собеседник РБК.

Как могут быть реализованы новые ограничительные меры, в мэрии пока обсуждают, говорят собеседники РБК. К примеру, остается открытым вопрос, по каким критериям относить то или иное заведение исключительно к питейным, поскольку в Москве много мест со смешанными режима работы — днем ресторан, вечером бар, говорит источник.