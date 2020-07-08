Что случилось за день. Главные новости РБК

Как накажут за призыв отдать Крым, что в Кремле думают о деле Сафронова, почему следует отменить штрафы за нарушение карантина, как российские школы отметят начало учебного года; главные новости — в обзоре РБК

За нарушение территориальной целостности посадят на десять лет

Обновленная российская Конституция вступила в силу 4 июля, а первый пакет законопроектов для реализации поправок внесли в Госдуму уже 8 июля. В одном из них Уголовный кодекс предлагается дополнить новой ст. 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

За ее нарушение предлагается наказывать лишением свободы на срок от шести до десяти лет, а за соответствующие призывы — на срок до четырех лет. Штраф до 300 тыс. руб. будет грозить тем, кто призывает к нарушению целостности страны через интернет.

Как пояснил сенатор Андрей Клишас, под действие законопроекта подпадут, например, партии, которые захотят включить в программу положение о том, чтобы отдать Крым.

В Кремле заявили, что пока не определились с позицией по поводу планов ввести по этой статье наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

Власти Подмосковья объявили о новом смягчении карантина

Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, которое смягчает уже введенные меры безопасности. Через неделю в регионе заработают детские лагеря, а с 25 июля — заведения общепита.