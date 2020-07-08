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Что случилось за день. Главные новости РБК

Как накажут за призыв отдать Крым, что в Кремле думают о деле Сафронова, почему следует отменить штрафы за нарушение карантина, как российские школы отметят начало учебного года; главные новости — в обзоре РБК

За нарушение территориальной целостности посадят на десять лет

Обновленная российская Конституция вступила в силу 4 июля, а первый пакет законопроектов для реализации поправок внесли в Госдуму уже 8 июля. В одном из них Уголовный кодекс предлагается дополнить новой ст. 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

  • За ее нарушение предлагается наказывать лишением свободы на срок от шести до десяти лет, а за соответствующие призывы — на срок до четырех лет. Штраф до 300 тыс. руб. будет грозить тем, кто призывает к нарушению целостности страны через интернет.
  • Как пояснил сенатор Андрей Клишас, под действие законопроекта подпадут, например, партии, которые захотят включить в программу положение о том, чтобы отдать Крым.
  • В Кремле заявили, что пока не определились с позицией по поводу планов ввести по этой статье наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

Власти Подмосковья объявили о новом смягчении карантина

Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, которое смягчает уже введенные меры безопасности. Через неделю в регионе заработают детские лагеря, а с 25 июля — заведения общепита.

  • С 15 июля в Московской области вновь смогут открыться некоторые учреждения культуры, аттракционы и пляжи, летние кинотеатры.
  • С 1 августа в Подмосковье возобновят работу все образовательные учреждения, откроются гостиницы, отели и санатории.
  • Воробьев отмечал, что уже сейчас люди активно нарушают эти ограничения — жители области уже, к примеру, выходят на пляжи, несмотря на запрет.

Кремль ответил на требования открыть дело Сафронова

На фоне дела журналиста Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене, ряд СМИ, в том числе РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости», Meduza, The Bell и Forbes, призвали власти сделать разбирательство максимально прозрачным. В Кремле ответили на эти требования.

  • «Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Основанные на эмоциях публикации «конечно же, не имеют и не могут иметь под собой реальной информации о результатах работы контрразведки», заметил он, призвав не путать резонанс в СМИ с «общественным резонансом».
  • Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне сотрудника «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ задержала 7 июля, в тот же день Лефортовский суд арестовал его до 6 сентября. По версии следствия, Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО государственную тайну.

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СПЧ предложило отменить все штрафы за самоизоляцию

Совет по правам человека (СПЧ) предложил отменить все штрафы за нарушения самоизоляции, которые не привели к новым заражениям.

  • Речь идет не только о штрафах, выписанных по ошибке из-за сбоев приложения «Социальный мониторинг», но и обо всех остальных, которые граждане получили во время карантина. «Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — пояснили в СПЧ.
  • В СПЧ считают, в нынешней экономической ситуации оплата «довольно высоких штрафов» может существенно повлиять на уровень благосостояния москвичей.
  • Режим самоизоляции начал действовать в Москве с 30 марта и продлился до 9 июня. Нарушителям карантина в этот период грозили штрафы на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб., а за пренебрежение самоизоляцией московские власти могли наказать штрафом в размере 4 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В школах 1 сентября отменили торжественные линейки

В российских школах 1 сентября не будет традиционных линеек. Минпросвещения отказалось от этой идеи, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

  • По его словам, торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года, школы все же проведут, но в ином формате. В каком именно, Кравцов не уточнил.
  • Он добавил, что учебный год в стране начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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