В России отказались проводить традиционные линейки в школах 1 сентября

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Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года все же будут проводиться, но в ином формате. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — сказал он.

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