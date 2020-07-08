Пандемия коронавируса , 08 июл, 15:34
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В России отказались проводить традиционные линейки в школах 1 сентября
Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По его словам, торжественные мероприятия, связанные с началом учебного года все же будут проводиться, но в ином формате. «Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — сказал он.
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